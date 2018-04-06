Венесуэла разрывает экономические связи с Панамой, страны отзывают послов (3 новости) «Венесуэла и Панама отозвали своих послов из-за взаимных обвинений в отмывании денег»

Венесуэла и Панама отозвали своих послов из-за взаимных обвинений в отмывании денег. Об этом сообщил вице-президент Венесуэлы Тарека Эль-Айссами на своей странице в Twitter.

"В защиту священных интересов патриции "Боливар" и венесуэльского народа президент вызывает посла в Панаме к себе", - написал он.

En resguardo a los sagrados intereses de la PATRIA de BOLÍVAR y del pueblo venezolano, el Presidente @NicolasMaduro decidió llamar a consultas a nuestro digno embajador ante la República de Panamá, Capitán bolivariano Jorge Durán Centeno.

— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 6 апреля 2018 г.

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Кроме того, Венесуэла приняла решение о прекращении всех полетов в страну панамской авиакомпании Copa Airlines в рамках финансовых и экономических санкций против Панамы.

Правительство Панамы первым заявило об отзыве посла из Венесуэлы и потребовало от властец этой страны отозвать своего дипломатического представителя. Об этом заявили на официальном сайте Правительства Панамы.

Панама объяснила этот шаг решением Венесуэлы приостановить коммерческие отношения с множеством панамских чиновников и компаний, включая президента Хуана Карлоса Варела, по вероятную участие в отмывании денег.

В конце марта власти Панамы внесла Мадуро и еще более 50 венесуэльских чиновников в список людей, которые могут быть замешаны в отмывании денег и финансировании терроризма.