Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы

В Венгрии мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно, передает DW.
Этот приговор стал первым в истории венгерского суда по такому делу. Суд города Сексард во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном присоединении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях".
Так, мужчина был задержан в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне "ДНР".
Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую пророссийскими боевиками, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получил финансовое вознаграждение за свои противоправные действия.
В тоже время судья объяснил довольно мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы.
Обновлено в 10:52 В Венгрии мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно, передает DW. Этот приговор стал первым в истории венгерского суда по такому делу. Суд города Сексард во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего…
Обновлено в 11:01 Суд венгерского города Сексард приговорил наемника РФ, гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне террористов, к 2 годам заключения условно.