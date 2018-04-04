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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:01
· Боевики · Пророссийский · Венгрия · Пророссийские боевики
Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы

Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы (10 новостей)

«Мягкий приговор судья объяснил тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые»

В Венгрии мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно, передает DW.

Этот приговор стал первым в истории венгерского суда по такому делу. Суд города Сексард во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном присоединении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях".

Так, мужчина был задержан в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне "ДНР".

Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую пророссийскими боевиками, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получил финансовое вознаграждение за свои противоправные действия.

За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий…
За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий…

В тоже время судья объяснил довольно мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы.

Обновлено в 10:52 В Венгрии мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно, передает DW. Этот приговор стал первым в истории венгерского суда по такому делу. Суд города Сексард во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего…

Обновлено в 11:01 Суд венгерского города Сексард приговорил наемника РФ, гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне террористов, к 2 годам заключения условно.

ФОТО К НОВОСТИ: «Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы»
Фото Венгру, воевавшему на Донбассе на стороне боевиков, дали два года условно
Фото Воевавшему на стороне террористов "ДНР" наемнику из Венгрии удалось избежать тюрьмы
Фото Гражданин Венгрии, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, получил 2 года условно
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ИС ИС  ·  04.04.18, 08:20 Гражданина Венгрии, который воевал на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно. Это первый приговор венгерского суда в подобном деле, сообщает издание…
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 08:59 Гражданин Венгрии получил два года условно за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов "ДНР" на востоке Украины.
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 09:30 Гражданин Венгрии получил два года условно за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов "ДНР" на востоке Украины.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 10:22 Мягкий приговор судья объяснил тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 10:45 Суд города Сексард в Венгрии приговорил к двум годам лишения свободы наемника Кристиана Л., воевавшего против Украины на стороне пророссийской террористической организации "ДНР".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 10:49 Суд венгерского города Сексард приговорил гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, к 2 годам заключения условно, сообщает украинская служба DW со ссылкой на AFP.
Капитал Капитал  ·  04.04.18, 10:52 В Венгрии мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно, передает DW. Этот приговор стал первым в истории венгерского…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 11:01 Суд венгерского города Сексард приговорил наемника РФ, гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне террористов, к 2 годам заключения условно.
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