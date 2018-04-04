Венгру, воевавшему за боевиков "ДНР", удалось избежать тюрьмы (10 новостей) «Мягкий приговор судья объяснил тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые»

В Венгрии мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно, передает DW.

Этот приговор стал первым в истории венгерского суда по такому делу. Суд города Сексард во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном присоединении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях".

Так, мужчина был задержан в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне "ДНР".

Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую пророссийскими боевиками, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получил финансовое вознаграждение за свои противоправные действия.

За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий…

В тоже время судья объяснил довольно мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы.

Обновлено в 10:52 В Венгрии мужчину, который воевал на стороне пророссийских боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно, передает DW. Этот приговор стал первым в истории венгерского суда по такому делу. Суд города Сексард во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего…

Обновлено в 11:01 Суд венгерского города Сексард приговорил наемника РФ, гражданина Венгрии, воевавшего на Донбассе на стороне террористов, к 2 годам заключения условно.