Вера Савченко обратилась к Трампу

Глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом и уголовным преследованием ее сестры, народного депутата Надежды Савченко.

Обновлено в 14:23 Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера написала письмо президенту США Дональду Трампу и попросила его обратить внимание на ситуацию с арестом и уголовным преследованием политика. Соответствующий документ был опубликован на странице Facebook Веры Савченко. «Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных…

Обновлено в 14:23