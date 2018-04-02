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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 14:23
· США · Арест · Президент США
Вера Савченко обратилась к Трампу

Вера Савченко обратилась к Трампу (12 новостей)

«Площадкой для публикации Вера Савченко выбрала популярную социальную сеть»

Глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом и уголовным преследованием ее сестры, народного депутата Надежды Савченко.

Обновлено в 14:23 Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера написала письмо президенту США Дональду Трампу и попросила его обратить внимание на ситуацию с арестом и уголовным преследованием политика. Соответствующий документ был опубликован на странице Facebook Веры Савченко. «Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных…

Обновлено в 14:23

ФОТО К НОВОСТИ: «Вера Савченко обратилась к Трампу»
Фото Вера Савченко просит Трампа обратить внимание на ситуацию с ее сестрой
Фото Вера Савченко обратилась к Трампу
Фото Сестра Надежды Савченко обратилась в открытом письме за помощью к Трампу
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 13:09 Сестра Н. Савченко просит президента США обратить внимание на преследование в Украине оппозиционных политиков.
Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 13:11 Председатель политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на арест ее сестры – народного депутата. 
MIGnews MIGnews  ·  02.04.18, 13:51 Савченко считает, что ее сестру публично осуждают из-за "политической деятельности, борьбы с коррупцией".
Экономические Известия Экономические Известия  ·  02.04.18, 14:00 На двух страницах Вера Савченко изложила ситуацию в Украине с коррупцией и "политическими притеснениями", покушениями на свободу слова, обвинив в них все руководство страны.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Depo.ua Depo.ua  ·  02.04.18, 14:12 Об этом говорится в письме Савченко к президенту США, который она выложила в Facebook , передает Depo . ua . В своем письме Вера Савченко утверждает, что ее сестру осудили за "политическую деятельность,…
Главред Главред  ·  02.04.18, 14:19 Площадкой для публикации Вера Савченко выбрала популярную социальную сеть.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  02.04.18, 14:20 Она обратилась к нему как к президенту страны, в которой соблюдают права человека, свободу слова и где нет преследования политических оппонентов с использованием карательных органов государства.…
Главком Главком  ·  02.04.18, 14:21 Сестра народного депутата Надії Савченко Віра написала листа американському президенту Дональду Трампу і попросила його звернути увагу на ситуацію з арештом і кримінальним переслідуванням політика. Свій…
Капитал Капитал  ·  02.04.18, 14:23 Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера написала письмо президенту США Дональду Трампу и попросила его обратить внимание на ситуацию с арестом и уголовным преследованием политика.…
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Вера Савченко обратилась к Трампу

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