Вербное воскресенье 2018: красивые открытки и оригинальные поздравления в стихах и в прозе (8 новостей) «Обозреватель узнал, как провести последнее воскресенье перед Пасхой»

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – христианский праздник, который отмечают в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста.

Обновлено в 16:02 В этот день существуют особые запреты, которые стараются соблюдать. Многие из них пришли к нам с языческих времен.

Обновлено в 16:36 Столичный храм святого Великомученика Пантелеймона в Вербное воскресенье, 1 апреля, проведет благотворительную ярмарку, средства от которой будут переданы на лечение детей с онкозаболеваниями. Как...