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Вербное воскресенье 2018: красивые открытки и оригинальные поздравления в стихах и в прозе

Вербное воскресенье 2018: красивые открытки и оригинальные поздравления в стихах и в прозе (8 новостей)

«Обозреватель узнал, как провести последнее воскресенье перед Пасхой»

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – христианский праздник, который отмечают в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста.

Обновлено в 16:02 В этот день существуют особые запреты, которые стараются соблюдать. Многие из них пришли к нам с языческих времен.

Обновлено в 16:36 Столичный храм святого Великомученика Пантелеймона в Вербное воскресенье, 1 апреля, проведет благотворительную ярмарку, средства от которой будут переданы на лечение детей с онкозаболеваниями.  Как...

ФОТО К НОВОСТИ: «Вербное воскресенье 2018: красивые открытки и оригинальные поздравления в стихах и в прозе»
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.03.18, 10:40 Почему христиане считают Вербное воскресенье началом настоящей весны и в какие приметы верят. Что подтверждается народным опытом
Главред Главред  ·  31.03.18, 12:46 "Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках. (фото)
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  31.03.18, 14:00 Поздравления с Вербным воскресеньем на любой вкус. Хорошего праздника!
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  31.03.18, 15:22 "Обозреватель" узнал, как провести последнее воскресенье перед Пасхой
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.03.18, 16:02 В этот день существуют особые запреты, которые стараются соблюдать. Многие из них пришли к нам с языческих времен.
Униан Униан  ·  31.03.18, 16:36 Столичный храм святого Великомученика Пантелеймона в Вербное воскресенье, 1 апреля, проведет благотворительную ярмарку, средства от которой будут переданы на лечение детей с онкозаболеваниями.  Как...
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