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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:45
"Верес" назначил новым главным тренером белоруса Свиркова

"Верес" назначил новым главным тренером белоруса Свиркова (8 новостей)

«Им стал белорусский специалист»

Новым главным тренером Вереса назначен белорусский специалист Юрий Свирков. Его назначение подтвердил официальный сайт ровенского клуба.

Свирков выступал на позиции вратаря за ряд белорусских клубов. Становился чемпионом и обладателем кубка страны. Неоднократно призывался в сборную страны, но провел за нее только один матч.

Закончив в 2000 году карьеру футболиста, начал работать с вратарями в белорусских командах. В сезоне 2004/2005 белорус входил в тренерский штаб запорожского Металлурга, после чего три года работал в Спартаке из Нальчика. Также Свирков возглавлял молодежную команду Терека.

Последние полгода он возглавлял клуб российской второй лиги Анжи-Юниор.

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Ранее сообщалось, что Юрий Вирт больше не главный тренер Вереса.

Обновлено в 13:24 Им стал белорусский специалист.

Обновлено в 13:45 За день до Нового года назван новый главный тренер ровенского "Вереса".

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  30.12.17, 11:42 Юрий Свирков 5 лет занимал должность технического директора Федерации футбола Казахстана
Униан Униан  ·  30.12.17, 11:47 Специалист из Беларуси сменил на посту тренера Юрия Вирта.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.12.17, 11:55 У ровненского клуба появился новый наставник.
РБК Украина РБК Украина  ·  30.12.17, 12:35 Новым главным тренером ровенского клуба стал белорусский специалист Юрий Свирков. Об этом сообщает официальный сайт клуба. За последние полгода он работал на посту главного тренера "Анжи-Юниор" с Зеленодольска.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 13:02 Одного экс-вратаря на посту наставника клуба сменил другой экс-вратарь.
ТСН ТСН  ·  30.12.17, 13:24 Им стал белорусский специалист.
АТН АТН  ·  30.12.17, 13:45 За день до Нового года назван новый главный тренер ровенского "Вереса". Стал таковым 49-летний белорусский специалист Юрий Свирков.
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