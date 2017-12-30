"Верес" назначил новым главным тренером белоруса Свиркова

Сегодня в 12:05

Новым главным тренером Вереса назначен белорусский специалист Юрий Свирков. Его назначение подтвердил официальный сайт ровенского клуба.

Свирков выступал на позиции вратаря за ряд белорусских клубов. Становился чемпионом и обладателем кубка страны. Неоднократно призывался в сборную страны, но провел за нее только один матч.

Закончив в 2000 году карьеру футболиста, начал работать с вратарями в белорусских командах. В сезоне 2004/2005 белорус входил в тренерский штаб запорожского Металлурга, после чего три года работал в Спартаке из Нальчика. Также Свирков возглавлял молодежную команду Терека.

Последние полгода он возглавлял клуб российской второй лиги Анжи-Юниор.

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Ранее сообщалось, что Юрий Вирт больше не главный тренер Вереса.

Обновлено в 13:24 Им стал белорусский специалист.

Обновлено в 13:45 За день до Нового года назван новый главный тренер ровенского "Вереса".