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«Верес» переехал во Львов

«Верес» переехал во Львов (2 новости)

«Народная команда сменила место прописки»

Клуб решил перерегистрироваться.

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  17.01.18, 19:52 Народная команда сменила место прописки
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