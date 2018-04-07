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ВЕРНИДУБ: «Такое впечатление, что за Луниным половина мира бегает»

ВЕРНИДУБ: «Такое впечатление, что за Луниным половина мира бегает» (3 новости)

«Наставник «Зари» заявил, что готов отпустить 19-летнего голкипера»

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб - о будущем голкипера своей команды Андрея Лунина

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Sport.ua Sport.ua  ·  07.04.18, 15:30 Наставник «Зари» заявил, что готов отпустить 19-летнего голкипера
Sport.ua Sport.ua  ·  07.04.18, 17:25 Наставник «Зари» прокомментировал слухи относительно интереса топ-клубов к 19-летнему вратарю
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ВЕРНИДУБ: «Такое впечатление, что за Луниным половина мира бегает»

ВЕРНИДУБ: «Такое впечатление, что за Луниным половина мира бегает»
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