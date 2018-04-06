Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море, погиб член экипажа

В Средиземном море потерпел крушение вертолет ВМС Италии, принимавший участие в операции Sea Safe. Об этом сообщает агентство ANSA.
Как сообщается, вертолет SH 212 поднялся в воздух в ночь на 6 апреля с борта военного корабля Borsini с пятью людьми на борту для проведения ночных тренировок.
Во время полета над морем он по неизвестным причинам упал в воду.
Операция по спасению началась сразу после аварии. Спасти удалось четырех членов экипажа, один погиб.
По факту аварии проводится расследование, которое должно установить причины случившегося.
Обновлено в 11:32 Как сообщает агентство ANSA, вертолет SH 212 поднялся в воздух сегодня ночью с борта военного корабля Borsini. На его борту находились пятью человек. Они планировали провести ночные тренировки.
Обновлено в 11:33 В результате падения в море один из членов экипажа погиб. Еще четверых удалось спасти.