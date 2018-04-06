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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:33
· Средиземное море · Вертолет · Море · Италия
Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море, погиб член экипажа

Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море, погиб член экипажа (5 новостей)

«В Средиземное море упал итальянский военный вертолет, на борту которого находились пять членов экипажа»

В Средиземном море потерпел крушение вертолет ВМС Италии, принимавший участие в операции Sea Safe. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как сообщается, вертолет SH 212 поднялся в воздух в ночь на 6 апреля с борта военного корабля Borsini с пятью людьми на борту для проведения ночных тренировок.

Во время полета над морем он по неизвестным причинам упал в воду.

Операция по спасению началась сразу после аварии. Спасти удалось четырех членов экипажа, один погиб.

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По факту аварии проводится расследование, которое должно установить причины случившегося.

Обновлено в 11:32 Как сообщает агентство ANSA, вертолет SH 212 поднялся в воздух сегодня ночью с борта военного корабля Borsini. На его борту находились пятью человек. Они планировали провести ночные тренировки.

Обновлено в 11:33 В результате падения в море один из членов экипажа погиб. Еще четверых удалось спасти.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море, погиб член экипажа»
Фото Военный вертолет Италии упал в Средиземное море
Фото В Италии в море упал вертолет ВМС, один член экипажа погиб
Фото В Италии вертолет ВМС упал в море, погиб член экипажа
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  06.04.18, 09:35 В центральной части Средиземного моря потерпел крушение вертолет ВМС Италии, принимавший участие в операции "Безопасное море".
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 10:50 В Средиземное море упал итальянский военный вертолет, на борту которого находились пять членов экипажа.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  06.04.18, 11:32 В результате инцидента погиб один из членов экипажа. Вертолет принимал участие в операции Sea Safe. Как сообщает агентство ANSA, вертолет SH 212 поднялся в воздух сегодня ночью с борта военного корабля…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.04.18, 11:33 В Средиземном море во время операции "Безопасное море" потерпел катастрофу вертолет ВМС Италии. Один член экипажа погиб. Отмечается, что вертолет SH 212 с военного корабля Borsini совершал ночной тренировочный…
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