Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ФОТОрепортаж (35 новостей и 2 видео) «Вертолет врезался в линию электропередач»

Об этом в комментарии " 112 Украина " сообщила спикер ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, передает Depo.ua . По ее словам, вертолет Ми-8 частной компании, совершал учебно-тренировочный полет. "По предварительной информации, в вертолете находились 4 человека. Все, кто находился на борту погибли. Вертолет разбился не у вышки, а на открытой территории, он не врезался в вышку", - сказала она.

Обновлено в 02:48 "25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". В 19:35 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Обновлено в 03:39 В вертолете находились представители компании "Украинские вертолеты". Они проходили запланированные учения.