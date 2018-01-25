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Общество
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 03:39
· Область · Вертолет · Спикер · Полтавская область
Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ФОТОрепортаж

Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ФОТОрепортаж (35 новостей и 2 видео)

«Вертолет врезался в линию электропередач»

Об этом в комментарии " 112 Украина " сообщила спикер ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, передает Depo.ua . По ее словам, вертолет Ми-8 частной компании, совершал учебно-тренировочный полет. "По предварительной информации, в вертолете находились 4 человека. Все, кто находился на борту погибли. Вертолет разбился не у вышки, а на открытой территории, он не врезался в вышку", - сказала она.

Обновлено в 02:48 "25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". В 19:35 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Обновлено в 03:39 В вертолете находились представители компании "Украинские вертолеты". Они проходили запланированные учения.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.01.18, 02:48 Во результате падения вертолета Ми-8 частной авиакомпании Украинские вертолеты погибли четыре члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг…
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