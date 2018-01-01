Въезд в Украину с 1 января: новые правила и паспорта (30 новостей и 1 видео) «Новшество распространяется на граждан 70 стран»

С 1 января 2018 года на границе вводится биометрический контроль - система фиксации биометрических данных человека, включая отпечатки пальцев, - для граждан 70 стран, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Россия попала в этот список стран «миграционного риска».

Система биометрического контроля заработает в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.

Планируется, что информация будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Анонсировалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну. Кроме того, сообщалось, что россияне должны будут регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории. Но полноценно с 1 января 2018 года заработала только проверка биометрических данных, сообщает УНИАН.

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«В Украине не определен орган, который отвечает за предварительную электронную регистрацию. Более того, вопрос электронной регистрации не урегулирован на законодательном уровне, поэтому нет понимания, как это решение должно быть реализовано», - рассказал источник в МИД.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, также в будущем планируется введение контроля за перемещением российских граждан на всей территории Украины. «С 1 января будет введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап - это будет заявление, которое пойдет соответственно в Государственную миграционную службу, копия ее будет направлена в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания - это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины», - сказал глава МИД.

При первом пересечении границы представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, должны сдать отпечатки 5 пальцев правой руки - независимо от того, какой у человека документ. При последующих визитах система будет сканировать 4 пальца. Ранее предполагалось, что во время первого визита в Украину иностранцы должны будут сканировать 10 пальцев обеих рук.

Обязательная фиксация биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу Украины осуществляется у иностранцев и лиц без гражданства следующих стран: 1. Алжир, 2. Ангола, 3. Афганистан, 4. Бангладеш, 5. Бенин, 6. Ботсвана, 7. Буркина-Фасо, 8. Бурунди, 9. Вьетнам, 10. Габон, 11. Гамбия, 12. Гайана, 13. Гана, 14. Гвинея, 15. Гвинея-Бисау, 16. Экваториальная Гвинея, 17. Папуа-Новая Гвинея, 18. Джибути, 19. Эритрея, 20. Эфиопия, 21. Египет, 22. Емен, 23. Замбия, 24. Зимбабве, 25. Ирак, 26. Иран, 27. Иордания, 28. Кабо-Верде, 29. Камерун, 30. Кения, 31. Киргизстан, 32. Коморские острова, 33.Республика Конго, 34. Демократическая Республика Конго, 35. Корейская Народно-Демократическая Республика, 36. Кот-д'Ивуар, 37. Лесото, 38. Либерия, 39. Ливан, 40. Ливия,

Обновлено в 15:44 Их будут требовать у граждан 70 стран, в том числе России.

Обновлено в 16:28 В ефірі телеканалу Еспресо Тарас Чорновіл - політолог та Олександр Кодола - народний депутат України, фракція Народний фронт (телефоном).