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Вице-лидер НБА "Бостон Селтикс" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата

Вице-лидер НБА "Бостон Селтикс" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата (3 новости)

«Игра завершилась со счетом 80:89»

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за четверг, 18 января.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вице-лидер НБА "Бостон Селтикс" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата»
Фото НБА. Хьюстон победил Миннесоту, Филадельфия взяла верх над Бостоном
Фото Вице-лидер НБА "Бостон Селтикс" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата
Фото НБА: "Бостон" уступил "Филадельфии" и другие матчи 18 января
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  19.01.18, 09:11 Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА
Униан Униан  ·  19.01.18, 10:56 Игра завершилась со счетом 80:89.
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Вице-лидер НБА &quot;Бостон Селтикс&quot; уступил &quot;Филадельфии&quot; в матче регулярного чемпионата

Вице-лидер НБА "Бостон Селтикс" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата
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