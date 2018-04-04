"ВКонтакте" выпал из ТОП-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине (5 новостей) «Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook»

Самыми популярными сайтами в Украине являются Google, Youtube и Facebook.

Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.Об этом говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine.В первую десятку популярных сайтов входят также сайты Olx, "Приватбанка", "Википедии", Prom.ua, онлайн-магазина "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.После праздников (14 февраля, 8 марта) снизился охват "Розетки", а китайскому маркетплейсу Aliexpress.com весна принесла рост практически на 2%.Из-за холодов украинцы активно интересовались погодой, тем самым повысив охваты Sinoptik.ua и Gismeteo.ua на почти 3% и 4% соответственно.

Обновлено в 11:56 Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.Об этом говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine.В первую десятку популярных сайтов входят также сайты Olx, "Приватбанка", "Википедии", Prom.ua, онлайн-магазина "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл…

Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева

Обновлено в 12:42 Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook.