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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 12:42
· Google · Соцсеть · YouTube
"ВКонтакте" выпал из ТОП-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине

"ВКонтакте" выпал из ТОП-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине (5 новостей)

«Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook»

Самыми популярными сайтами в Украине являются Google, Youtube и Facebook.

Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.Об этом говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine.В первую десятку популярных сайтов входят также сайты Olx, "Приватбанка", "Википедии", Prom.ua, онлайн-магазина "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.После праздников (14 февраля, 8 марта) снизился охват "Розетки", а китайскому маркетплейсу Aliexpress.com весна принесла рост практически на 2%.Из-за холодов украинцы активно интересовались погодой, тем самым повысив охваты Sinoptik.ua и Gismeteo.ua на почти 3% и 4% соответственно.

Обновлено в 11:56 Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.Об этом говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine.В первую десятку популярных сайтов входят также сайты Olx, "Приватбанка", "Википедии", Prom.ua, онлайн-магазина "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл…

Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева
Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева

Обновлено в 12:42 Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook.

ФОТО К НОВОСТИ: «"ВКонтакте" выпал из ТОП-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине»
Фото ВКонтакте покинул десятку самых популярных в Украине сайтов
Фото "ВКонтакте" больше не в десятке самых популярных сайтов Украины
Фото "ВКонтакте" выпал из топ-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 08:00 Российская социальная сеть ВКонтакте впервые выпала из топ-10 самых посещаемых украинцами сайтов.
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 11:07 Самыми популярными сайтами в Украине являются Google, Youtube и Facebook. Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 11:53 После запрета российских интернет-ресурсов в Украине, некогда популярная соцсеть “Вконтакте” выбыла из первой десятки самых посещаемых сайтов страны.
Униан Униан  ·  04.04.18, 12:42 Самыми популярными сайтами в Украине является Google, Youtube и Facebook.
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&quot;ВКонтакте&quot; выпал из ТОП-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине

"ВКонтакте" выпал из ТОП-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине
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