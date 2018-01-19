Владельцы авто на еврономерах должны доплатить, - Гройсман (4 новости) «Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами»

Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Новое время".

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", - сказал премьер.

Также он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать.

По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездят много добропорядочных людей. Однако на таких авто также совершается большое количество преступлений, наездов и убийств.

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"И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - отметил он.

Также премьер напомнил, что правительство представило закон, который является базовым для усиления ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.

"Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", - добавил Гройсман.