Владельцы авто на еврономерах должны платить ввозную пошлину, — Гройсман

В Украине на авто с еврорегистрацией ездит много добропорядочных людей, отметил премьер. Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.

Об этом в интервью НВ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые для всех одинаковы", – сказал Гройсман.

По его словам, для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. В Украине на авто с еврорегистрацией ездит много добропорядочных людей, отметил премьер, однако, на таких авто также совершается большое количество преступлений, наездов и убийств.

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Обновлено в 23:20 Премьер-министр также отметил, что для этого можно просмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврореестрациею ездят много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также осуществляется большое количество преступлений, наездов и убийств.

Обновлено в 23:31 Позицию правительства озвучил лично премьер-министр Владимир Гройсман.