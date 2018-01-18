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Владельцы авто на еврономерах должны платить ввозную пошлину, — Гройсман

Владельцы авто на еврономерах должны платить ввозную пошлину, — Гройсман (8 новостей)

«Позицию правительства озвучил лично премьер-министр Владимир Гройсман»

В Украине на авто с еврорегистрацией ездит много добропорядочных людей, отметил премьер. Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.

Об этом в интервью НВ рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые для всех одинаковы", – сказал Гройсман.

По его словам, для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. В Украине на авто с еврорегистрацией ездит много добропорядочных людей, отметил премьер, однако, на таких авто также совершается большое количество преступлений, наездов и убийств.

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Обновлено в 23:20 Премьер-министр также отметил, что для этого можно просмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврореестрациею ездят много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также осуществляется большое количество преступлений, наездов и убийств.

Обновлено в 23:31 Позицию правительства озвучил лично премьер-министр Владимир Гройсман.

ФОТО К НОВОСТИ: «Владельцы авто на еврономерах должны платить ввозную пошлину, — Гройсман»
Фото Гройсман: За авто на еврономерах надо доплатить
Фото За авто на еврономерах надо платить – Гройсман
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Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 20:55 Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.
Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 20:56 По словам премьер-министра, автомобили на еврономерах нужно регистрировать и правильно администрировать.
Хвиля Хвиля  ·  18.01.18, 21:01 Владимир Гройсман заявил, что владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину. Об этом премьер-министр Украины сказал в интервью изданию «Новое время«. «Я считаю, что…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.01.18, 21:22 Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.01.18, 21:48 По состоянию на конец ноября 2017 года в Украине находилось 294,6 тысяч машин с иностранной регистрацией.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  18.01.18, 23:20 “Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми”, — сказал…
Главред Главред  ·  18.01.18, 23:31 Позицию правительства озвучил лично премьер-министр Владимир Гройсман.
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