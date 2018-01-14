  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время недавних протестов
Мир
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:40
· Протесты · Гибель · Иран
Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время недавних протестов

Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время недавних протестов (8 новостей)

«Во время протестов погибли 25 человек»

В ходе протестов в Иране, прошедших в последние несколько недель, погибло 25 человек, еще 400 было задержано. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на судебные власти страны.

Среди 25 погибших – и протестующие, и представители полиции.

Ранее агентство Reuters сообщало, что за время протестов погибло не менее 22 человек, примерно 1 тыс. задержали.

Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа
Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа

Обновлено в 22:36 В свою очередь, прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади отметил, что за последние дни 440 "арестованных мятежников" были освобождены из-под стражи только в столице Ирана. Он также сообщил, что в местах содержания под стражей остаются еще 55 человек.

Обновлено в 22:40 Во время протестов погибли 25 человек.

ФОТО К НОВОСТИ: «Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время недавних протестов»
Фото СМИ: Во время протестов в Иране погибли 25 человек
Фото Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время недавних протестов
Фото Власти Ирана назвали официальное количество погибших во время протестов
Фото СМИ: Во время протестов в Иране погибли 25 человек
Фото С начала протестов в Иране 465 человек задержаны, 25 погибли
Фото Протесты в Иране: 25 погибших и более 460 мятежников арестованы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 20:29 Всего на улицы вышли 42 тысячи демонстрантов.
Новое Время Новое Время  ·  14.01.18, 21:08 Во время демонстраций в Иране погибли 25 человек, еще около 465 все еще задержаны по всей стране за участие в волне антиправительственных протестов, заявила иранская судебная власть.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.01.18, 21:24 По данным иранских СМИ, 400 задержанных участников протестов были освобождены.
Голос.UA Голос.UA  ·  14.01.18, 21:32 В ходе протестов в Иране, прошедших в последние несколько недель, погибло 25 человек, еще 400 было задержано. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на судебные власти страны. Среди 25 погибших…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  14.01.18, 22:16 Во время демонстраций в Иране погибли 25 человек, около 465 все еще задержаны по всей стране за участие в волне антиправительственных протестов. Об этом сообщает Радио Свобода. Прокурор Тегерана…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.01.18, 22:36 С момента начала антиправительственных протестов в Иране, 28 декабря, до сих пор около 465 человек задержаны, а в ходе столкновений погибли 25 человек. Об этом сообщил представитель судебной власти Голамхосейн…
Главред Главред  ·  14.01.18, 22:40 Во время протестов погибли 25 человек.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время недавних протестов

Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время…
Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года

Российскому политологу запретили въезд в ЕС на 3 года
На отеле Трампа в Вашингтоне появилась надпись &quot;вонючая дыра&quot;

На отеле Трампа в Вашингтоне появилась надпись "вонючая дыра"
&quot;Википедия&quot; досрочно назвала Путина победителем на выборах президента России-2018

"Википедия" досрочно назвала Путина победителем на выборах президента России-2018
Путин назвал мавзолей Ленина &quot;хранилищем святых мощей&quot;

Путин назвал мавзолей Ленина "хранилищем святых мощей"
В Мадриде 26 человек пострадали в результате обвала потолка в ночном клубе

В Мадриде 26 человек пострадали в результате обвала потолка в…
Бывший информатор WikiLeaks трансгендер Мэннинг намерен баллотироваться в Сенат США

Бывший информатор WikiLeaks трансгендер Мэннинг намерен баллотироваться в Сенат США
У побережья Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3

У побережья Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера

В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера
После посещения цирка 20 детей заболели корью

После посещения цирка 20 детей заболели корью
Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле

Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле
Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы

Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы
Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно

Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно
Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине

Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и…
В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках

В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках
В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по деньгам Януковича

В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.