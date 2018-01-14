Власти Ирана назвали официальное количество погибших и арестованных во время недавних протестов (8 новостей) «Во время протестов погибли 25 человек»

В ходе протестов в Иране, прошедших в последние несколько недель, погибло 25 человек, еще 400 было задержано. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на судебные власти страны.

Среди 25 погибших – и протестующие, и представители полиции.

Ранее агентство Reuters сообщало, что за время протестов погибло не менее 22 человек, примерно 1 тыс. задержали.

Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа

Обновлено в 22:36 В свою очередь, прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади отметил, что за последние дни 440 "арестованных мятежников" были освобождены из-под стражи только в столице Ирана. Он также сообщил, что в местах содержания под стражей остаются еще 55 человек.

Обновлено в 22:40 Во время протестов погибли 25 человек.