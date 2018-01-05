Власти Киева могут переехать работать в бизнес-центр из двух 27-этажных башен (7 новостей) «Киевские горсовет, горгосадминистрация и другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать с Крещатика и других помещений в бизнес-центр»

Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация рассматривают возможность переезда в бизнес-центр на пересечении проспектов Победы и Воздухофлотского, заявил гендиректор Киевского инвестиционного агентства (КИА) Олег Мистюк.

Обновлено в 21:23 Об этом сообщил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что представители органов власти столицы могут переехать в бизнес-центр с двух 27-этажных башен класса "А" на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта. "Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить…

Обновлено в 21:50 Киевская городская государственная администрация и Киевский городской совет могут переехать с Крещатика, 36 и других помещений в центре столицы в бизнес-центр, который состоит из двух 27-этажных башен "А" класса на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта.Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на гендиректора Киевского инвестиционного агентства (КИА) Олега Мистюка."Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием здания на Крещатике на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса", – рассказал Олег Містюк.По его словам, переезд только 26 департаментов КГГА из центра города позволит продать, реконструировать или сдать в аренду около 160 тысяч квадратных метров муниципальной недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киева."Сейчас собственником недостроенного бизнес-центра является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком...