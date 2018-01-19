Власти Киева предупредили о гололедице на дорогах (4 новости) «В Киеве 19 января, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег, на дорогах - гололедица»

В Киеве сегодня, 19 января 2018 года, на дорогах ожидается гололедица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 19 января в Киеве ожидается мокрый снег, на дорогах - гололедица. Также сегодня в столице будет облачно с прояснениями, ветер западный, 7-12 м/с, температура от 0 до -2", - говорится в сообщении.

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В КГГА водителям рекомендуют во время гололедицы на дорогах и пешеходных зонах: соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снизить скорость до минимума; включить габаритные огни или противотуманные фонари; в случае ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.