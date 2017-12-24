Власти Саудовской Аравии назвали сумму, за которую отпустят принца-коррупционера

Принц Аль-Валид, задержанный по подозрению в коррупционной деятельности, может заплатить за свое освобождение 6 миллиардов долларов, но свое согласие на сделку с властями Саудовской Аравии пока не дал.

Обновлено в 21:27 Принц Аль-Валид, задержанный по подозрению в коррупционной деятельности, может заплатить за свое освобождение 6 миллиардов долларов, но свое согласие на сделку с властями Саудовской Аравии пока не дал.

Обновлено в 21:36 Аль-Валид бин Талал на данный момент отказывается оплатить эту сумму, считая, что таким образом он признает вину. Вместе с тем он заявил, что готов уступить государству значительную долю в своей компании Kingdom Holding Co., но при условии, что продолжит ее возглавлять.