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Политика
Joinfo Joinfo · · Обновлено в 21:36
· Освобождение · СИЗО · Миллиард долларов · Доллар
Власти Саудовской Аравии назвали сумму, за которую отпустят принца-коррупционера

Власти Саудовской Аравии назвали сумму, за которую отпустят принца-коррупционера (5 новостей)

«Аль-Валид бин Талал на данный момент отказывается заплатить указанную сумму»

Принц Аль-Валид, задержанный по подозрению в коррупционной деятельности, может заплатить за свое освобождение 6 миллиардов долларов, но свое согласие на сделку с властями Саудовской Аравии пока не дал.

Обновлено в 21:27 Принц Аль-Валид, задержанный по подозрению в коррупционной деятельности, может заплатить за свое освобождение 6 миллиардов долларов, но свое согласие на сделку с властями Саудовской Аравии пока не дал.

Обновлено в 21:36 Аль-Валид бин Талал на данный момент отказывается оплатить эту сумму, считая, что таким образом он признает вину. Вместе с тем он заявил, что готов уступить государству значительную долю в своей компании Kingdom Holding Co., но при условии, что продолжит ее возглавлять.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  24.12.17, 18:15 Аль-Валид бин Талал на данный момент отказывается заплатить указанную сумму
Телеграф Телеграф  ·  24.12.17, 20:28 Власти Саудовской Аравии потребовали от принца аль-Валида бин Талала 6 млрд долларов за свободу, но он отказался заплатить указанную сумму.
Фокус Фокус  ·  24.12.17, 21:36 Власти Саудовской Аравии требуют от принца аль-Валида бин Талала, задержанного по делу о коррупции, около 6 млрд долларов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. Аль-Валид…
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