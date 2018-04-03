ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера (10 новостей) «Наша страна не будет платить за американские катера»

Флот США вскоре бесплатно передаст Военно-Морским Силам два патрульных катера класса Island. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ВМС.

Как уточнили на флоте, "завершается проработка контракта на получение катеров", которые Украина получит бесплатно. Транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы - на плечах принимающего государства.

Командующий ВМС Игорь Воронченко, не вдаваясь в детали, рассказал о бюрократических проволочках с передачей катеров - "на законодательном уровне были определенные сложности" по реализации процедуры.

Ранее журналисты "Схем" провели расследование, почему эти катера Украина так долго не может принять на баланс, хотя заплатить нужно только за расконсервацию и транспортировку - по $5 млн за катер.

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Списанные катера США постепенно передают союзникам: в 2015 году три таких корабля передали Пакистану, еще два в 2016-м переданы береговой охране МВД Грузии.

Ранее США одобрили передачу ВСУ 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн, которая входит в пакет помощи Украине.

Обновлено в 09:27 Командование Военно-морских силы ВСУ завершает проработку контракта на получение американских патрульных катеров типа Island.

Обновлено в 09:30 Во вторник, 3 апреля, командование ВМС ВС Украины сообщило, что уже заканчивает проработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от США.