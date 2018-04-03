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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 09:30
· США · Facebook · Пресс-служба
ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера

ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера (10 новостей)

«Наша страна не будет платить за американские катера»

Флот США вскоре бесплатно передаст Военно-Морским Силам два патрульных катера класса Island. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ВМС.

Как уточнили на флоте, "завершается проработка контракта на получение катеров", которые Украина получит бесплатно. Транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы - на плечах принимающего государства.

Командующий ВМС Игорь Воронченко, не вдаваясь в детали, рассказал о бюрократических проволочках с передачей катеров - "на законодательном уровне были определенные сложности" по реализации процедуры.

Ранее журналисты "Схем" провели расследование, почему эти катера Украина так долго не может принять на баланс, хотя заплатить нужно только за расконсервацию и транспортировку - по $5 млн за катер.

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Списанные катера США постепенно передают союзникам: в 2015 году три таких корабля передали Пакистану, еще два в 2016-м переданы береговой охране МВД Грузии.

Ранее США одобрили передачу ВСУ 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн, которая входит в пакет помощи Украине.

Обновлено в 09:27 Командование Военно-морских силы ВСУ завершает проработку контракта на получение американских патрульных катеров типа Island.

Обновлено в 09:30 Во вторник, 3 апреля, командование ВМС ВС Украины сообщило, что уже заканчивает проработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от США.

ФОТО К НОВОСТИ: «ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера»
Фото В ВМС Украины рассказали, на каком этапе находится получение от США двух патрульных катеров
Фото ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера
Фото В ВМС объяснили, когда Украина получит от США патрульные катера
Фото Флот Украины получит американские патрульные катера класса Island
Фото Украинская армия получит от США два патрульных катера Island
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.04.18, 04:16 Министерство обороны Украины уже сообщил американской стороне о готовности получить катера.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 06:15 В командовании ВМС ВС Украины завершается проработка контракта на получение 2 патрульных катеров типа "Айленд".
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 08:21 Министерство обороны Украины уже сообщил американской стороне о готовности получить катера.
Главред Главред  ·  03.04.18, 08:25 Наша страна не будет платить за американские катера.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 08:39 Командование ВМС ВС Украины завершает работу над контрактом на получение двух патрульных катеров типа Island от США
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 09:07 США бесплатно передадут Украине два катера типа "Айленд".  
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 09:14 В командовании ВМС ВС Украины завершается проработка контракта на получение двух патрульных катеров типа «Айленд».
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 09:27 Командование Военно-морских силы ВСУ завершает проработку контракта на получение американских патрульных катеров типа Island.
MIGnews MIGnews  ·  03.04.18, 09:30 Во вторник, 3 апреля, командование ВМС ВС Украины сообщило, что уже заканчивает проработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от США.
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