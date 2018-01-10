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Во Франции число жертв урагана увеличилось до 7 (4 новости) «Во Франции число погибших в результате урагана Элеанор увеличилось до семи человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.Издание отмечает, что тело седьмой жертвы найдено…»

Количество погибших от урагана Элеонор во Франции увеличилось до 7 человек.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Тело (седьмого погибшего) найдено в населенном пункте Рувр-сюр-Об", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате стихии и 25 пострадавших.

Франция будет продолжать помогать Украине в освобождении заложников, -…

Ураган также прошелся по другим странам Северной и Западной Европы, в том числе затронув Германию, Швейцарию, Бельгию, Нидерланды и Великобританию. По прогнозам синоптиков, в ряде стран ожидаются порывы ветра до 200 км/ч.

Обновлено в 21:32