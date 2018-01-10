Во Франции число жертв урагана увеличилось до 7

Количество погибших от урагана Элеонор во Франции увеличилось до 7 человек.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
"Тело (седьмого погибшего) найдено в населенном пункте Рувр-сюр-Об", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о шести погибших в результате стихии и 25 пострадавших.
Ураган также прошелся по другим странам Северной и Западной Европы, в том числе затронув Германию, Швейцарию, Бельгию, Нидерланды и Великобританию. По прогнозам синоптиков, в ряде стран ожидаются порывы ветра до 200 км/ч.
Обновлено в 21:32