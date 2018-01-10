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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:32
· Франция · Гибель · Населенный пункт · Погибший
Во Франции число жертв урагана увеличилось до 7

Во Франции число жертв урагана увеличилось до 7 (4 новости)

«Во Франции число погибших в результате урагана Элеанор увеличилось до семи человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.Издание отмечает, что тело седьмой жертвы найдено…»

Количество погибших от урагана Элеонор во Франции увеличилось до 7 человек.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Тело (седьмого погибшего) найдено в населенном пункте Рувр-сюр-Об", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате стихии и 25 пострадавших.

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Ураган также прошелся по другим странам Северной и Западной Европы, в том числе затронув Германию, Швейцарию, Бельгию, Нидерланды и Великобританию. По прогнозам синоптиков, в ряде стран ожидаются порывы ветра до 200 км/ч.

Обновлено в 21:32

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Франции число жертв урагана увеличилось до 7»
Фото Во Франции число жертв урагана увеличилось до 7
Фото Количество погибших от урагана "Элеонор" во Франции увеличилось до 7 человек
Фото Ураган "Элеонор" во Франции: число жертв увеличилось до 7 человек
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РБК Украина РБК Украина  ·  10.01.18, 18:07 Во Франции число погибших в результате урагана "Элеанор" увеличилось до семи человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.Издание отмечает, что тело седьмой жертвы найдено в населенном пункте Рувр-Сюр-Об.
Канал 112 Канал 112  ·  10.01.18, 19:33 Количество погибших от урагана Элеонор во Франции увеличилось до 7 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV. "Тело (седьмого погибшего) найдено в населенном пункте Рувр-сюр-Об", - говорится в сообщении.…
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