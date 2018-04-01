Во Франции из-за аварии на карусели один человек погиб, четверо пострадали (4 новости) «Вечером в субботу, 31 марта, в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции один человек погиб и еще…»

Во Франции в результате аварии на карусели погиб человек, также еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает Le Progres.

Инцидент произошел в субботу около 16:30 на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы.

По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей внезапно упала. Погибший мужчина не находился на самой карусели, но его смертельно ранило куском отломанной конструкции.

Швеция вводит экологический налог при продаже авиабилетов

Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им оказали помощь на месте.

По последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв якобы гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.