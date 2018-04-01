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Во Франции из-за аварии на карусели один человек погиб, четверо пострадали

Во Франции из-за аварии на карусели один человек погиб, четверо пострадали (4 новости)

«Вечером в субботу, 31 марта, в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции один человек погиб и еще…»

Во Франции в результате аварии на карусели погиб человек, также еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает Le Progres.

Инцидент произошел в субботу около 16:30 на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы.

По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей внезапно упала. Погибший мужчина не находился на самой карусели, но его смертельно ранило куском отломанной конструкции.

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Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им оказали помощь на месте.

По последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв якобы гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  01.04.18, 12:07 нцидент произошел в субботу вечером на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы. Обстоятельства трагедии пока остаются неопределенными.
Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 15:07 Вечером в субботу, 31 марта, в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции один человек погиб и еще четверо получили травмы.
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