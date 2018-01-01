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Во Франции накануне Нового года расстреляли мужчину

Во Франции накануне Нового года расстреляли мужчину (3 новости)

«Полиция Марселя оповестила, что в ночь на Новый год 29-летнего мужчину расстреляли из автомата Калашникова»

В ночь на Новый год на территории пятнадцатого округа Марселя из автомата Калашникова был расстрелян мужчина.

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Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 14:53 Полиция Марселя оповестила, что в ночь на Новый год 29-летнего мужчину расстреляли из автомата Калашникова.
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 17:12 Полиция Марселя оповестила, что в ночь на Новый год 29-летнего мужчину расстреляли из автомата Калашникова.
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