Во Франции нашли в продаже глобус с российским Крымом: сеть взбудоражило фото (5 новостей) «Во Франции заметили в продаже глобус, на котором оккупированный Россией Крым обозначен как территория РФ»

Во Франции в продаже появились глобусы, на которых Крым изображен как территория России Как сообщила Ирена Карпа, украинская писательница и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, эти глобусы — китайского производства, изготовлены по заказу французской издательской группы Eyrolles. «Блин. Хотела детям лампу-глобус купить. Пришла в магазин, смотрю — а тут такой крымнаш прокрался», — написала ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:04 Во Франции в продаже появились глобусы, на которых Крым изображен как территория России Как сообщила Ирена Карпа, украинская писательница и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, эти глобусы — китайского производства, изготовлены по заказу французской издательской группы Eyrolles. «Блин. Хотела…

Обновлено в 20:50 Во время выбора покупки она увидела, что территория Крыма на глобусе обозначена таким же цветом, как и территория Российской Федерации.