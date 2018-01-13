  1. Главная
  2. Новости
  3. Во Франции нашли в продаже глобус с российским Крымом: сеть взбудоражило фото
Politeka Politeka · · Обновлено в 20:50
· Франция · Россия · Аннексированный Крым · Продажа
Во Франции нашли в продаже глобус с российским Крымом: сеть взбудоражило фото

Во Франции нашли в продаже глобус с российским Крымом: сеть взбудоражило фото (5 новостей)

«Во Франции заметили в продаже глобус, на котором оккупированный Россией Крым обозначен как территория РФ»

Во Франции в продаже появились глобусы, на которых Крым изображен как территория России Как сообщила Ирена Карпа, украинская писательница и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, эти глобусы — китайского производства, изготовлены по заказу французской издательской группы Eyrolles. «Блин. Хотела детям лампу-глобус купить. Пришла в магазин, смотрю — а тут такой крымнаш прокрался», — написала ... Источник: Политека.

Обновлено в 20:04 Во Франции в продаже появились глобусы, на которых Крым изображен как территория России Как сообщила Ирена Карпа, украинская писательница и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, эти глобусы — китайского производства, изготовлены по заказу французской издательской группы Eyrolles. «Блин. Хотела…

Обновлено в 20:50 Во время выбора покупки она увидела, что территория Крыма на глобусе обозначена таким же цветом, как и территория Российской Федерации.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  13.01.18, 17:46 Во Франции заметили в продаже глобус, на котором оккупированный Россией Крым обозначен как территория РФ.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  13.01.18, 18:21 Во Франции заметили в продаже глобус, на котором оккупированный Россией Крым обозначен как территория РФ.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.18, 20:50 Во французском магазине обнаружили глобус, на котором аннексированный Крым обозначен, как часть территории Российской Федерации. О странной находке сообщила певица Ирена Карпа на своей странице в социальной…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назвали, сколько украинцев работает в Литве

Назвали, сколько украинцев работает в Литве
Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки

Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки
В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать 70 человек

В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать…
В Иране разблокировали доступ к интернет-мессенджеру Telegram

В Иране разблокировали доступ к интернет-мессенджеру Telegram
Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из боевой группы НАТО

Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из…
ЧП в Киеве: в закрытой машине вторые сутки погибает «Хатико»

ЧП в Киеве: в закрытой машине вторые сутки погибает «Хатико»
Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о похищении

Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о…
У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом

У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.