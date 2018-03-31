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Во Львов прибыла Пэрис Хилтон

Во Львов прибыла Пэрис Хилтон (5 новостей)

«Американская и мировая знаменитость Пэрис Хилтон в компании жениха прибыла во Львов»

Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Ее пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе.

Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта. Поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне, 30 марта.

Кроме того, западные СМИ пишут, что Пэрис летит в Украину, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

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Добавим, что Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом - голливудским актером Крисом Зилком, дедушка которого украинец.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Львов прибыла Пэрис Хилтон»
Фото Во Львов прибыла американская модель и певица Пэрис Хилтон
Фото Пэрис Хилтон в сопровождении жениха прибыла во Львов (ФОТО)
Фото Известная светская львица Пэрис Хилтон прилетела во Львов
Фото Во Львов прибыла Пэрис Хилтон
Фото Пэрис Хилтон прибыла во Львов на открытие реконструированного отеля
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 05:42 Американская и мировая знаменитость Пэрис Хилтон в компании жениха прибыла во Львов.
Униан Униан  ·  31.03.18, 07:23 Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком, дедушка которого украинец.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 07:49 Во Львов в пятницу, 30 марта, прибыла американская модель и певица Пэрис Хилтон вместе со своим женихом, который имеет украинские корни.
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