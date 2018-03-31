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Во Львов прибыла Пэрис Хилтон (5 новостей) «Американская и мировая знаменитость Пэрис Хилтон в компании жениха прибыла во Львов»

Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла во Львов. Ее пригласили на торжественное открытие реконструированного отеля в городе.

Торжественные мероприятия по случаю открытия запланированы на субботу, 31 марта. Поэтому Пэрис Хилтон прибыла накануне, 30 марта.

Кроме того, западные СМИ пишут, что Пэрис летит в Украину, чтобы сыграть DJ-сет на "благотворительном концерте" в пользу учреждения, помогающего матерям-одиночкам.

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Добавим, что Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом - голливудским актером Крисом Зилком, дедушка которого украинец.