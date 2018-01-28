Во Львове акция за цирк без животных переросла в стычки с полицией (14 новостей и 2 видео) «В сторону пикетчиков бросали дымовые шашки, несколько человек были задержаны. (видео) (фото)»

Сотрудники полиции задержали нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Обновлено в 21:17 Столкновениями с полицией и массовыми задержаниями закончилась акция против использования животных в цирках во Львове. Сегодня днем около 30 активистов с плакатами пришли под здание городского цирка в это время там как раз проходило выступление с участием тигров и львов.

Обновлено в 21:23 В воскресенье, 28 января, у входа в здание цирка на улице Коблевской в Одессе на молодых людей с плакатами напал случайный прохожий.