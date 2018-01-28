  1. Главная
  2. Новости
  3. Во Львове акция за цирк без животных переросла в стычки с полицией
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 21:23
· Цирковые представленья · Животное
Во Львове акция за цирк без животных переросла в стычки с полицией

Во Львове акция за цирк без животных переросла в стычки с полицией (14 новостей и 2 видео)

«В сторону пикетчиков бросали дымовые шашки, несколько человек были задержаны. (видео) (фото)»

Сотрудники полиции задержали нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Обновлено в 21:17 Столкновениями с полицией и массовыми задержаниями закончилась акция против использования животных в цирках во Львове. Сегодня днем около 30 активистов с плакатами пришли под здание городского цирка в это время там как раз проходило выступление с участием тигров и львов.

Обновлено в 21:23 В воскресенье, 28 января, у входа в здание цирка на улице Коблевской в Одессе на молодых людей с плакатами напал случайный прохожий.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Львове акция за цирк без животных переросла в стычки с полицией»
Фото Во Львове акция за цирк без животных переросла в стычки с полицией
Фото Во Львове задержали участников акции за цирк без животных
Фото Во Львове дымовыми шашками атаковали цирк, что произошло
Фото Во Львове акция за цирк без животных переросла в столкновения с полицией
Фото Во Львове акция в защиту животных закончилась столкновениями, опубликованы фото и видео (видео) (фото)
Фото В Одессе неадекватный любитель цирка напал на участников акции в защиту животных
Фото Во Львове акция протеста у цирка переросла в столкновения с полицией (ВИДЕО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 15:44 Во Львове задержали пикетчиков, выступавших против участия животных в цирковых представлениях.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 15:57 Полиция задержала нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.01.18, 16:58 Львовская полиция задержала нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка. Об сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области. Участие…
Depo.ua Depo.ua  ·  28.01.18, 17:09 Во Львове сегодня на 12.00 и на 16.00 час. происходит выступление цирка "Континенталь", в программе которого есть шоу с участием белых тигров и льва, из-за чего активисты собрались на акции протеста,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  28.01.18, 17:11 Мирная акция за цирк без животных, которая сегодня проходила во Львове, переросла в столкновения с полицией – в ход шли дымовые шашки Отметим, в ряде крупных городов Украины активисты, выступающие…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 17:45 Сегодня, 28 января 2018 года, во Львове, в рамках всеукраинской акции против использования в цирке животных был запланирован мирный пикет у стен Львовского государственного цирка
Униан Униан  ·  28.01.18, 17:50 Руководство цирка уверяет, что не оно вызвало полицию для охраны правопорядка или в иных целях.
Главред Главред  ·  28.01.18, 18:36 В сторону пикетчиков бросали дымовые шашки, несколько человек были задержаны. (видео) (фото)
Думская Думская  ·  28.01.18, 18:44 Потасовка случилась сегодня во время митинга "Цирк без животных", который проходил в Одессе.Как сообщают очевидцы, у входа в здание цирка на Коблевской на молодых людей с плакатами напал проходивший мимо…
Голос.UA Голос.UA  ·  28.01.18, 19:23 Во Львове 28 января 2018 года на акции протеста против использования животных в цирке произошла стычка между митингующими и правоохранителями. В результате инцидента задержаны около десяти активистов,…
iPress iPress  ·  28.01.18, 21:00 Правоохоронці пояснили причину сутичок під час акції проти використання тварин у циркових виставах у Львові.
Подробности Подробности  ·  28.01.18, 21:17 Столкновениями с полицией и массовыми задержаниями закончилась акция против использования животных в цирках во Львове. Сегодня днем около 30 активистов с плакатами пришли под здание городского цирка в…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 21:23 В воскресенье, 28 января, у входа в здание цирка на улице Коблевской в Одессе на молодых людей с плакатами напал случайный прохожий.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA

Астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA
Папа Римский Франциск поделился секретом: Начинаю и заканчиваю день &quot;по-украински&quot;

Папа Римский Франциск поделился секретом: Начинаю и заканчиваю день "по-украински"
Олександр Усик повернувся в Україну: як уболівальники зустріли чемпіона в аеропорту &quot;Бориспіль&quot;

Олександр Усик повернувся в Україну: як уболівальники зустріли чемпіона в…
Мона Лиза в кружевных чулках: художник перерисовал известные картины

Мона Лиза в кружевных чулках: художник перерисовал известные картины
Комментатор: Бой Усик - Бриедис был ближе к любительскому боксу

Комментатор: Бой Усик - Бриедис был ближе к любительскому боксу
Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета

Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета
Украина на словенском ЧЕ-2018: визитная карточка

Украина на словенском ЧЕ-2018: визитная карточка
Президент Финляндии Ниинисте выиграл выборы в первом туре

Президент Финляндии Ниинисте выиграл выборы в первом туре
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.