  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие
Украина
Главком Главком · · Обновлено в 21:32
Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие

Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие (9 новостей)

«Дети были без присмотра взрослых»

У неділю, 28 січня, у Сихівському районі Львова близько 13.30 год. на озерці на вул. Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих. Про це інформує Львівська міська рада.

Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Тіло іншого хлопця фахівці-водолази знайшли після кількагодинних пошуків вже без ознак життя.

Нагадаємо, у Черкасах15 січня двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі, один з них загинув.

17 січня в Одеській області автомобіль провалився під лід. В результаті аварії ніхто не постраждав. Через слизьку поверхню дороги машину знесло з дороги.

Под Ривне во дворе жилого дома взорвалась граната
Под Ривне во дворе жилого дома взорвалась граната

Обновлено в 21:25 По данным пресс-службы, около 13.30 воскресенья на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината по улице Радужной провалились два мальчика 10-11 лет.

Обновлено в 21:32 Двое из них 10 и 11 лет провалились под лед, а остальные убежали за помощью. По словам руководителя Сиховской районной администрации города Галины Гладяк, на помощь детям пришли местные жители, которые и вытащили одного из ребят.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие»
Фото Трагедия во Львове: мальчик утонул, провалившись под лед
Фото Трагедия во Львове. Двое школьников провалились под лед, одного не спасли
Фото У Львові під кригу провалились двох хлопців: один загинув
Фото Во Львове двое детей провалились под лед, 10-летний мальчик погиб
Фото Во Львове два мальчика провалились под лед, одного не удалось спасти
Фото Мальчик утонул, провалившись под лед озера во Львове
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 17:41 Во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, ранее в воскресенье провалившегося под лед в озере по улице Радужной.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.01.18, 17:46 Во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, ранее в воскресенье провалившегося под лед в озере по улице Радужной, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Подробности Подробности  ·  28.01.18, 19:45 В воскресенье, 28 января, в Сиховском районе Львова двое детей 10 и 11 лет провалились под лед на водоеме, один из них погиб.
Главред Главред  ·  28.01.18, 19:49 Тело 10-летнего мальчика водолазы обнаружили после длительных поисков.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  28.01.18, 21:05 Дети были без присмотра взрослых.
Голос.UA Голос.UA  ·  28.01.18, 21:14 В воскресенье, 28 января, в Сиховском районе Львова двое детей 10 и 11 лет провалились под лед на водоеме, один из них погиб. Об этом сообщили в Львовском горсовете. Инцидент произошел около 13:20 на…
Сегодня Сегодня  ·  28.01.18, 21:25 Очевидцы рассказали, что на месте находились 4 мальчика. Во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, ранее в воскресенье провалившегося под лед в озере по улице Радужной, сообщает пресс-служба Львовского…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  28.01.18, 21:32 Тут под лед провалились два мальчики. Одного из них удалось спасти, а тело второго водолазы обнаружили в воде. Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады, сегодня около двух часов дня на улице…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие

Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие
На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще 2 человека госпитализированы

На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб…
Военный эксперт: В 2018 году украинская армия получит новый ракетный комплекс

Военный эксперт: В 2018 году украинская армия получит новый ракетный…
В Киеве масштабное ДТП закончилось пожаром: опубликованы фото и видео с места аварии

В Киеве масштабное ДТП закончилось пожаром: опубликованы фото и видео…
США и ЕС намерены изменить ядерную сделку с Ираном

США и ЕС намерены изменить ядерную сделку с Ираном
День в АТО: Возле Верхнеторецкого погиб украинский военный

День в АТО: Возле Верхнеторецкого погиб украинский военный
В Украину идут потепление, гололед и туман

В Украину идут потепление, гололед и туман
В Starbuсks заявили, что не планируют выходить на украинский рынок

В Starbuсks заявили, что не планируют выходить на украинский рынок
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA

Астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA
Папа Римский Франциск поделился секретом: Начинаю и заканчиваю день &quot;по-украински&quot;

Папа Римский Франциск поделился секретом: Начинаю и заканчиваю день "по-украински"
Олександр Усик повернувся в Україну: як уболівальники зустріли чемпіона в аеропорту &quot;Бориспіль&quot;

Олександр Усик повернувся в Україну: як уболівальники зустріли чемпіона в…
Мона Лиза в кружевных чулках: художник перерисовал известные картины

Мона Лиза в кружевных чулках: художник перерисовал известные картины
Комментатор: Бой Усик - Бриедис был ближе к любительскому боксу

Комментатор: Бой Усик - Бриедис был ближе к любительскому боксу
Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета

Генпрокурор розповів про помилковий слід у справі про вбивство Шеремета
Украина на словенском ЧЕ-2018: визитная карточка

Украина на словенском ЧЕ-2018: визитная карточка
Президент Финляндии Ниинисте выиграл выборы в первом туре

Президент Финляндии Ниинисте выиграл выборы в первом туре
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.