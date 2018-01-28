Во Львове дети провалились под лед, есть погибшие

У неділю, 28 січня, у Сихівському районі Львова близько 13.30 год. на озерці на вул. Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих. Про це інформує Львівська міська рада.

Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Тіло іншого хлопця фахівці-водолази знайшли після кількагодинних пошуків вже без ознак життя.

Нагадаємо, у Черкасах15 січня двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі, один з них загинув.

17 січня в Одеській області автомобіль провалився під лід. В результаті аварії ніхто не постраждав. Через слизьку поверхню дороги машину знесло з дороги.

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Обновлено в 21:25 По данным пресс-службы, около 13.30 воскресенья на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината по улице Радужной провалились два мальчика 10-11 лет.

Обновлено в 21:32 Двое из них 10 и 11 лет провалились под лед, а остальные убежали за помощью. По словам руководителя Сиховской районной администрации города Галины Гладяк, на помощь детям пришли местные жители, которые и вытащили одного из ребят.