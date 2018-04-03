Во Львове отложили начало подписания деклараций с семейными врачами

Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса, сообщил начальник управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб.

Обновлено в 12:40 Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб. "На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и соблюсти законодательство", - сказал он. По словам чиновника, прежде всего речь идет о защите персональных данных пациентов, а в данное время "нет юридического документа, дающего главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены". Зуб сообщил, что комиссия горсовета отобрала две компании – Healthy UA и Доктор Элекс – системы, которых могут использовать медучреждения Львова для подключения к общей системе E-Health.