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Во Львове отложили начало подписания деклараций с семейными врачами

Во Львове отложили начало подписания деклараций с семейными врачами (5 новостей)

«Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными врачами через юридическую неопределенность процесса»

Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса, сообщил начальник управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб.

Обновлено в 12:40 Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб. "На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и соблюсти законодательство", - сказал он. По словам чиновника, прежде всего речь идет о защите персональных данных пациентов, а в данное время "нет юридического документа, дающего главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены". Зуб сообщил, что комиссия горсовета отобрала две компании – Healthy UA и Доктор Элекс – системы, которых могут использовать медучреждения Львова для подключения к общей системе E-Health.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 09:43 Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса, сообщил начальник управления здравоохранения Львовской областной государственной…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 10:26 Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными врачами через юридическую неопределенность процесса.
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 12:40 Власти Львова отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Львовской областной…
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