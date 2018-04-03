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Во Львове приостановили отопительный сезон: стало слишком тепло

Во Львове приостановили отопительный сезон: стало слишком тепло (10 новостей)

«Херсонский городской совет объявил окончание отопительного сезона в городе»

Во вторник, 3 апреля, закончен отопительный сезон в Николаеве. Такое решение было принято на заседании городского совета, передают "Николаевские Известия".

"В связи с повышением средней суточной температуры воздуха в течение трех суток, которая составляет более +8 градусов С, в соответствии с п. 7.9.4 Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Украины 14.02. 2007 № 71, в соответствии с п. 5 Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотвода, утвержденных постановлением Кабинетом Министров Украины от 21.07.2005 № 630, руководствуясь п.п. 1 п. "А" ст. 30 ч. 6 ст. 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", исполком городского совета решил закончить отопительный сезон с 3.04.2018 г., на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов и амбулаторий", - говорится в тексте решения.

Обновлено в 14:43 "Закончить отопительный сезон с 3 апреля 2018 года на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий", - говорится в соответствующем решении исполкома Николаевского горсовета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Львове приостановили отопительный сезон: стало слишком тепло»
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 12:30 Согласно распоряжению городского главы Львова, 3 апреля в городе прекращается отопительный сезон
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.04.18, 14:43 В ряде городов Украины официально завершили отопительный сезон. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает 112 Украина. Так, отопительный сезон завершился в Николаеве. "Закончить отопительный сезон с 3 апреля…
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