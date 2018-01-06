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Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество (4 новости) «Перед установкой символ Рождества пронесли по центру города»

Сообщество взаимопомощи «Оселя» накрывало рождественские столы с 12 традиционными для сочельника блюдами во Львовском дворце искусств. «В этот светлый день никто не должен быть одиноким, голодным или несчастным», - считают организаторы, уже на протяжении 16 лет приглашая нуждающихся поужинать и почувствовать радость праздника Рождества Христова.

К благотворительной святой вечере присоединился мэр Львова Андрей Садовый. А началась трапеза с молитвы и благословения Митрополита Львовского (УГКЦ) Игоря (Возняка).

Также сегодня вечери для нуждающихся организуют Украинский католический университет, БФ «Дело Скарбека» и Центр учета и ночного пребывания бездомных людей.

Завтра на благотворительный обед приглашают в храм Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ. Трапезу готовят при содействии Общины святого Эгидия.

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Открыто для людей и здание городского совета - все желающие могут зажечь на праздники свечку от лампадки с Вифлеемским огнем мира, который находится в часовне ратуши (комн. 116).

Татьяна КОЗЫРЕВА, Львов

Фото «Дню» предоставили в Львовском городском совете

Обновлено в 18:42 Также сегодня вечери для нуждающихся организуют Украинский католический университет, БФ «Дело Скарбека» и Центр учета и ночного пребывания бездомных людей.