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Общество
Газета День Газета День · · Обновлено в 18:42
Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество

Во Львове Садовой установил трехметрового Дидуха на Рождество (4 новости)

«Перед установкой символ Рождества пронесли по центру города»

Сообщество взаимопомощи «Оселя» накрывало рождественские столы с 12 традиционными для сочельника блюдами во Львовском дворце искусств. «В этот светлый день никто не должен быть одиноким, голодным или несчастным», - считают организаторы, уже на протяжении 16 лет приглашая нуждающихся поужинать и почувствовать радость праздника Рождества Христова.

К благотворительной святой вечере присоединился мэр Львова Андрей Садовый. А началась трапеза с молитвы и благословения Митрополита Львовского (УГКЦ) Игоря (Возняка).

Также сегодня вечери для нуждающихся организуют Украинский католический университет, БФ «Дело Скарбека» и Центр учета и ночного пребывания бездомных людей.

Завтра на благотворительный обед приглашают в храм Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ. Трапезу готовят при содействии Общины святого Эгидия.

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Открыто для людей и здание городского совета - все желающие могут зажечь на праздники свечку от лампадки с Вифлеемским огнем мира, который находится в часовне ратуши (комн. 116).

Татьяна КОЗЫРЕВА, Львов

Фото «Дню» предоставили в Львовском городском совете

Обновлено в 18:42 Также сегодня вечери для нуждающихся организуют Украинский католический университет, БФ «Дело Скарбека» и Центр учета и ночного пребывания бездомных людей.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.01.18, 14:24 Неотъемлемым элементом празднования Рождества во Львове являются шопки. Накануне праздников они появляются везде – от храмов до городских площадей и даже витрин магазинов. Каждая из них интересна и по-своему…
MIGnews MIGnews  ·  06.01.18, 16:37 Перед установкой символ Рождества пронесли по центру города.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.18, 16:56 Родини загиблих на святій трапезі. У соборі Воскресіння Христового відбулася святовечірня трапеза.
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