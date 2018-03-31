Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, есть пострадавшие

Сегодня во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
По предварительной информации, троллейбус въехал в маршрутку. Окончательные причины инцидента устанавливаются.
На горячей линии города сообщили, что в результате инцидента пострадали семь человек. Все они находятся в больнице.
Обновлено в 16:39 У суботу, 31 березня, на перетині вулиць Зелена – Луганська, що у Сихівському районі Львова, трапилось ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40.