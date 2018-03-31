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УНН УНН · · Обновлено в 16:39
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Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, есть пострадавшие

Во Львове троллейбус въехал в маршрутку, есть пострадавшие (6 новостей)

«Во Львове на перекрестке улиц троллейбус въехал в маршрутку, в результате аварии пострадали 7 человек»

Сегодня во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

По предварительной информации, троллейбус въехал в маршрутку. Окончательные причины инцидента устанавливаются.

На горячей линии города сообщили, что в результате инцидента пострадали семь человек. Все они находятся в больнице.

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Во Львовской области в ДТП погиб районный военком

Обновлено в 16:39 У суботу, 31 березня, на перетині вулиць Зелена – Луганська, що у Сихівському районі Львова, трапилось ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 15:58 Во Львове на перекрестке улиц троллейбус въехал в маршрутку, в результате аварии пострадали 7 человек.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  31.03.18, 16:00 Сегодня во Львове на перекрестке ул. Зеленая – Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса №24 и маршрутки №4.
Канал 112 Канал 112  ·  31.03.18, 16:03 Сегодня во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки, в результате которого пострадали семь человек. Об этом Zaxid.net сообщили в пресс-службе Нацполиции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
iPress iPress  ·  31.03.18, 16:39 У суботу, 31 березня, на перетині вулиць Зелена – Луганська, що у Сихівському районі Львова, трапилось ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40.
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