Во Львове внезапно умер известный радиоведущий

Сегодня стало известно о внезапной смерти львовского радиоведущего «Люкс FM» Олега Мосесова, известного под творческим псевдонимом Олег Середа. О смерти коллеги в Twitter сообщил программный директор ТРК «Люкс» Михаил Безпалько.

У Олега Мосесова, которому 8 октября исполнилось только 43 года, осталась жена Татьяна и трое сыновей, самому младшему из которых всего 9 месяцев.

Отец Олега в комментарии ZAXID.net рассказал, что у его сына ночью случился инфаркт. «Ночью Олег возвращался домой после корпоратива, на котором работал ведущим. Еще похвастался мне, что удачно отработал. Однако домой он так и не приехал – по дороге у него случился инфаркт», – сообщил Игорь Мосесов.