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Во Львове внезапно умер известный радиоведущий

Во Львове внезапно умер известный радиоведущий (4 новости)

«У диджея осталась жена и трое детей»

Сегодня стало известно о внезапной смерти львовского радиоведущего «Люкс FM» Олега Мосесова, известного под творческим псевдонимом Олег Середа. О смерти коллеги в Twitter сообщил программный директор ТРК «Люкс» Михаил Безпалько.

У Олега Мосесова, которому 8 октября исполнилось только 43 года, осталась жена Татьяна и трое сыновей, самому младшему из которых всего 9 месяцев.

Отец Олега в комментарии ZAXID.net рассказал, что у его сына ночью случился инфаркт. «Ночью Олег возвращался домой после корпоратива, на котором работал ведущим. Еще похвастался мне, что удачно отработал. Однако домой он так и не приехал – по дороге у него случился инфаркт», – сообщил Игорь Мосесов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  24.12.17, 16:13 В ночь на воскресенье, 24 декабря, внезапно скончался ведущий радио "Люкс FM" и "Радио 24" Олег Мосесов, известный под псевдонимом Олег Середа.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.12.17, 17:19 У диджея осталась жена и трое детей.
Depo.ua Depo.ua  ·  24.12.17, 18:09 Как передает Depo.ua , причиной его смерти назван инфаркт, сообщает Zaxid.net . "Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно…
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