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Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:18
· Отопительный сезон · Пресс-служба · Апрель
Во Львове во вторник приостановят отопительный сезон

Во Львове во вторник приостановят отопительный сезон (5 новостей)

«В городе существенно потеплело»

Во Львове во вторник, 3 апреля, приостановят отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам директора ЛКП Львовтеплоэнерго Степана Пакижа, отопительный сезон приостановят, потому что синоптики прогнозируют существенное потепление.

По его словам, если температура будет расти и дальше, то на текущей неделе отопительный сезон может быть завершен. Для учреждений социальной сферы тепло будут подавать на основании обращений от руководителей учреждений.

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Обновлено в 18:07 По словам директора ЛКП Львовтеплоэнерго Степана Пакижа, отопительный сезон приостановят, потому что синоптики прогнозируют существенное потепление.

Обновлено в 18:18 Отмечается, что приостановление теплоснабжения начнется после 10:00. В то же время подачу отопления в бюджетные учреждения могут продолжить на основе обращений от руководителей учреждений.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Львове во вторник приостановят отопительный сезон»
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