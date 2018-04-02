Во Львове во вторник приостановят отопительный сезон

Во Львове во вторник, 3 апреля, приостановят отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам директора ЛКП Львовтеплоэнерго Степана Пакижа, отопительный сезон приостановят, потому что синоптики прогнозируют существенное потепление.

По его словам, если температура будет расти и дальше, то на текущей неделе отопительный сезон может быть завершен. Для учреждений социальной сферы тепло будут подавать на основании обращений от руководителей учреждений.

Запасов газа в хранилищах достаточно, чтобы комфортно завершить отопительный…

Обновлено в 18:07 По словам директора ЛКП Львовтеплоэнерго Степана Пакижа, отопительный сезон приостановят, потому что синоптики прогнозируют существенное потепление.

Обновлено в 18:18 Отмечается, что приостановление теплоснабжения начнется после 10:00. В то же время подачу отопления в бюджетные учреждения могут продолжить на основе обращений от руководителей учреждений.