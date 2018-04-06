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Происшествия
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:56
· Пресс-служба · Сотрудники · Вокзал
Во Львове задержан мужчина, продававший гранату Ф-1 на вокзале, - Нацполиция

Во Львове задержан мужчина, продававший гранату Ф-1 на вокзале, - Нацполиция (5 новостей)

«Во Львове сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося продать гранату»

Сотрудники полиции задержали на пригородном вокзале во Львове мужчину, который пытался продать гранату. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в пятницу, 6 апреля.

Отмечается, что вечером в полицию поступила информация о неизвестном, который на вокзале предлагает прохожим купить у него гранату.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертное исследование. Установлена личность злоумышленника. Им оказался 53-летний львовянин", – говорится в сообщении.

Полиция выясняет происхождение гранаты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Накануне в селе Опытное Донецкой области нашли мертвого мужчину, который подорвал себя гранатой в собственном доме. Установлено, что накануне он угрожал этой гранатой своему брату.

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Обновлено в 22:06 Он сообщил, что решил продать гранату, так как у него не было денег на поезд, чтобы попасть домой на праздники.Изъятые предметы направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Обновлено в 22:56 Так, прибыв на место инцидента, полицейские увидели на пешеходной аллее между улицей Черновицкой и пригородным вокзалом мужчину, который внешне совпадал с описаниями.

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