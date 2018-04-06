Во Львове задержан мужчина, продававший гранату Ф-1 на вокзале, - Нацполиция

Сотрудники полиции задержали на пригородном вокзале во Львове мужчину, который пытался продать гранату. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в пятницу, 6 апреля.

Отмечается, что вечером в полицию поступила информация о неизвестном, который на вокзале предлагает прохожим купить у него гранату.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. У мужчины был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Его изъяли и направили на экспертное исследование. Установлена личность злоумышленника. Им оказался 53-летний львовянин", – говорится в сообщении.

Полиция выясняет происхождение гранаты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика

Накануне в селе Опытное Донецкой области нашли мертвого мужчину, который подорвал себя гранатой в собственном доме. Установлено, что накануне он угрожал этой гранатой своему брату.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 22:06 Он сообщил, что решил продать гранату, так как у него не было денег на поезд, чтобы попасть домой на праздники.Изъятые предметы направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Обновлено в 22:56 Так, прибыв на место инцидента, полицейские увидели на пешеходной аллее между улицей Черновицкой и пригородным вокзалом мужчину, который внешне совпадал с описаниями.