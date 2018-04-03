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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:37
· Гибель · Малолетние девочки · Выгребная яма · Пресс-служба · Область · Яма · Львовская область
Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна погибла

Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна погибла (5 новостей)

«Трехлетняя девочка погибла после падения в выгребную яму, ее четырехлетняя подружка - в реанимации районной больницы, сообщает отдел коммуникации главного…»

Во Львовской области две девочки 2014 и 2015 года рождения упали в выгребную яму, одна из них погибла. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в Facebook. 

"Сегодня, 3 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки, 2014 и 2015 рождения, упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшая была госпитализирована в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы", - говорится в сообщении. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. 

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Обновлено в 23:16 "Сегодня, 3 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки, 2014 и 2015 рождения, упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшая была госпитализирована в реанимационное отделение Николаевской…

Обновлено в 00:37 В данный момент на месте работают представители оперативно-розыскной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 21:26 Трехлетняя девочка погибла после падения в выгребную яму, ее четырехлетняя подружка - в реанимации районной больницы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской…
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