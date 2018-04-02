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Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус и врезался в дерево

Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус и врезался в дерево (3 новости)

«В городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы покататься»

В городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы "покататься".

Как сообщили в областной полиции, 35-летний житель райцентра обратился с заявлением об угоне автобуса с улицы Шашкевича.Похищенный транспорт был обнаружен на окраине города. По информации полицейских, злоумышленник не справился с управлением и въехал в дерево. После этого он бросил автобус и скрылся.За незаконное завладение автобусом был задержан 29-летний местный житель. По словам мужчины, он был пьян, увидел автобус с включенным двигателем и решил "покататься".Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 18:41 В городе Жидачов Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, который принадлежит одной из производственных компаний, чтобы "покататься".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 19:17 В городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы "покататься"
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