Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус и врезался в дерево (3 новости) «В городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы покататься»

В городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы "покататься".

Как сообщили в областной полиции, 35-летний житель райцентра обратился с заявлением об угоне автобуса с улицы Шашкевича.Похищенный транспорт был обнаружен на окраине города. По информации полицейских, злоумышленник не справился с управлением и въехал в дерево. После этого он бросил автобус и скрылся.За незаконное завладение автобусом был задержан 29-летний местный житель. По словам мужчины, он был пьян, увидел автобус с включенным двигателем и решил "покататься".Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.