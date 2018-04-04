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Происшествия
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 16:48
· СБУ · Чиновники · Взятка · Доллар · Заместитель
Во Львовской области задержали сотрудницу миграционной службы, бравшую взятки за ускорение оформления загранпаспортов

Во Львовской области задержали сотрудницу миграционной службы, бравшую взятки за ускорение оформления загранпаспортов (4 новости)

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке заместителя начальника одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета»

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке заместителя начальника одного из коммунальных предприятий Одесского горсовета. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Отмечается, что он систематически вымогал деньги от предпринимателей за согласование разрешительных документов на торговлю в курортной зоне. Расценки составляли от 1,5 тыс. долларов США за каждое торговое место. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения взятки в размере 4 тысяч долларов США. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным «Думской», в руки СБУ попался не кто-нибудь, а сам Александр Парайло, бывший директор КП «Ланжерон», который сейчас занимает должность замдиректора КП «Побережье». Парайло работает в этой сфере с 1999 года, его назначил командовать Ланжероном еще Руслан Боделан. С тех пор коммунальщик стал собственником нескольких заведений на этом пляже, записанных, правда, на жену. Все были построены с нарушением закона в годы, когда Александр Петрович возглавлял КП. Самое большое — отель-ресторан «Мираж», расположенный прямо над пляжем. Злые языки говорят, что возводили двухэтажное здание работники коммунального предприятия, получавшие только официальную зарплату.

Обновлено в 16:48 Во Львовской области задержали женщину-чиновника миграционной службы, которая наладила схему системного получения взяток за содействие в ускорении выдачи биометрических паспортов. "К преступной схеме причастна главный специалист одного из районных отделов ГУ ГМС Украины во Львовской области", – сообщают в полицейском Управлении защиты экономики во Львовской области. Вчера, 3 апреля, правонарушительницу задержали во время получения 10 тыс. гривен. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной схеме. По ее словам, главный специалист отдела торговли управления торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА требовала 15 тысяч гривен за непринятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями. Женщину задержали после получения взятки за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 12:17 Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке заместителя начальника одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 14:05 Сотрудницу одного из районных отделов Государственной миграционной службы во Львовской области задержали при получении взятки в размере 10 тысяч гривень за ускорение процесса выдачи заграничных паспортов,…
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