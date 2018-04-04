Во Львовской области задержали сотрудницу миграционной службы, бравшую взятки за ускорение оформления загранпаспортов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке заместителя начальника одного из коммунальных предприятий Одесского горсовета. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Отмечается, что он систематически вымогал деньги от предпринимателей за согласование разрешительных документов на торговлю в курортной зоне. Расценки составляли от 1,5 тыс. долларов США за каждое торговое место. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения взятки в размере 4 тысяч долларов США. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным «Думской», в руки СБУ попался не кто-нибудь, а сам Александр Парайло, бывший директор КП «Ланжерон», который сейчас занимает должность замдиректора КП «Побережье». Парайло работает в этой сфере с 1999 года, его назначил командовать Ланжероном еще Руслан Боделан. С тех пор коммунальщик стал собственником нескольких заведений на этом пляже, записанных, правда, на жену. Все были построены с нарушением закона в годы, когда Александр Петрович возглавлял КП. Самое большое — отель-ресторан «Мираж», расположенный прямо над пляжем. Злые языки говорят, что возводили двухэтажное здание работники коммунального предприятия, получавшие только официальную зарплату.

Обновлено в 16:48 Во Львовской области задержали женщину-чиновника миграционной службы, которая наладила схему системного получения взяток за содействие в ускорении выдачи биометрических паспортов. "К преступной схеме причастна главный специалист одного из районных отделов ГУ ГМС Украины во Львовской области", – сообщают в полицейском Управлении защиты экономики во Львовской области. Вчера, 3 апреля, правонарушительницу задержали во время получения 10 тыс. гривен. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной схеме. По ее словам, главный специалист отдела торговли управления торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА требовала 15 тысяч гривен за непринятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями. Женщину задержали после получения взятки за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.