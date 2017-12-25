Во Вьетнаме готовятся эвакуировать миллион людей из-за тайфуна (14 новостей и 1 видео) «Этот тайфун уже убил по меньшей мере 230 человек на Филиппинах»

Власти Вьетнама приняли решение об эвакуации около миллиона человек из-за смертоносного тайфуна Тембин, который должен обрушиться на страну

Обновлено в 23:00 На юге Вьетнаме эвакуируют около миллиона человек, так как на эту часть территории страны ожидается разрушительный тайфун Тембин Об этом сообщает Национальный комитет по вопросам ликвидации последствий катастрофы страны Как стало известно, из-за тайфуна Тембин уже более 70 тысяч человек вывезены из…

Обновлено в 23:35 Кроме того, 75 тысяч человек из-за стихии остались без своих домов. Кроме того, на острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.