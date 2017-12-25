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Во Вьетнаме готовятся эвакуировать миллион людей из-за тайфуна

Во Вьетнаме готовятся эвакуировать миллион людей из-за тайфуна (14 новостей и 1 видео)

«Этот тайфун уже убил по меньшей мере 230 человек на Филиппинах»

Власти Вьетнама приняли решение об эвакуации около миллиона человек из-за смертоносного тайфуна Тембин, который должен обрушиться на страну

Обновлено в 23:00 На юге Вьетнаме эвакуируют около миллиона человек, так как на эту часть территории страны ожидается разрушительный тайфун Тембин Об этом сообщает Национальный комитет по вопросам ликвидации последствий катастрофы страны Как стало известно, из-за тайфуна Тембин уже более 70 тысяч человек вывезены из…

Обновлено в 23:35 Кроме того, 75 тысяч человек из-за стихии остались без своих домов. Кроме того, на острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во Вьетнаме готовятся эвакуировать миллион людей из-за тайфуна»
Фото Во Вьетнаме из-за смертоносного тайфуна эвакуируют миллион человек
Фото Во Вьетнаме эвакуируют около миллиона человек из-за тайфуна
Фото На Вьетнам движется масштабный тайфун: жителей южной части страны эвакуируют
Фото Во Вьетнаме из-за шторма эвакуируют миллион человек
Фото Миллион человек эвакуируют из-за шторма во Вьетнаме
Фото В результате тайфуна на Филиппинах погибли 230 человек
Фото Жертвами тайфуну на Філіппінах стали 230 людей
Фото Надвигается смертельная стихия, власти эвакуируют около миллиона человек
Фото В результате удара тайфуна по Филиппинам погибли 230 человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.12.17, 15:19 Власти Вьетнама готовится эвакуировать миллион людей с низовья южного побережья из-за тайфуна, надвигающегося на страну, в результате которого на Филиппинах погибли более 230 человек.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.12.17, 17:57 Из низменных районов страны уже эвакуировали более 70 тысяч жителей.
ТСН ТСН  ·  25.12.17, 18:47 Этот тайфун уже убил по меньшей мере 230 человек на Филиппинах.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  25.12.17, 19:07 На южную часть Въетнама надвигается разрушительный тайфун, из-за чего почти пол миллиона людей будут эвакуированы.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.12.17, 19:11 Тропический шторм Тембин, бушевавший на Филиппинах приближается к Вьетнаму. Из-за этого в регионе дельты реки Меконг на юго-западе страны, уже эвакуировали сотни тысяч человек, сообщает DW со ссылкой…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  25.12.17, 19:31 Тропический шторм Тембин, который бушевал на Филиппинах приближается к Вьетнаму. Из-за стихийного бедствия в регионе дельты реки Меконг на юго-западе страны, уже эвакуировали больше сотни тысяч человек.…
Униан Униан  ·  25.12.17, 19:38 Согласно информации спасателей, многие крестьяне проигнорировали предупреждения.
iPress iPress  ·  25.12.17, 19:40 Близько мільйона людей евакуюватимуть на півдні В'єтнаму, де має пройти руйнівний тайфун Тембін.
Главком Главком  ·  25.12.17, 21:41 Внаслідок тайфуну Тембін на Філіппінах загинули 230 людей, десятки зникли безвісти. Як повідомляє «Радіо Свобода», через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки.…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.12.17, 22:37 Около миллиона человек будут эвакуированы на юге Вьетнама, где должна пройти разрушительный тайфун Тембин
Politeka Politeka  ·  25.12.17, 23:00 На юге Вьетнаме эвакуируют около миллиона человек, так как на эту часть территории страны ожидается разрушительный тайфун Тембин Об этом сообщает Национальный комитет по вопросам ликвидации последствий…
Канал 112 Канал 112  ·  25.12.17, 23:35 Сарипада Л. Пакасум, эксперт по борьбе со стихийными бедствиями в филиппинской провинции Ланао дель Сур, заявил о том, что тайфун Тембин, который нанес удар по Филиппинам со стороны Южно-Китайского моря,…
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