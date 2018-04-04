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Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 19:09
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Во время мониторинга границы на Одесчине попав под поезд погиб пограничник, - Госпогранслужба

Во время мониторинга границы на Одесчине попав под поезд погиб пограничник, - Госпогранслужба (10 новостей)

«Инспектор попал под поезд во время мониторинга линии государственной границы»

Участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда погиб во время мониторинга линии государственной границы.Сегодня в Одесской области во время исполнения служебных обязанностей попал под поезд украинский пограничник. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда. Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по факту гибели военнослужащего назначено судебное расследование.

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Обновлено в 18:42 Инспектор попал под поезд во время мониторинга линии государственной границы.

Обновлено в 19:09 Мужчина трудился участковым отдела пограничной службы Болград-Измаильского погранотряда.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во время мониторинга границы на Одесчине попав под поезд погиб пограничник, - Госпогранслужба»
Фото В Одесской области во время исполнения служебных обязанностей пограничник попал под поезд
Фото В Одесской области трагически погиб пограничник
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.04.18, 18:19 В Одесской области во время мониторинга госграницы инспектор Измаильского пограничного отряда попал под поезд и погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.В ГПСУ считают, что пограничник мог…
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ТСН ТСН  ·  04.04.18, 18:42 Инспектор попал под поезд во время мониторинга линии государственной границы.
Главред Главред  ·  04.04.18, 19:09 Мужчина трудился участковым отдела пограничной службы Болград-Измаильского погранотряда.
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