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Во время мониторинга границы на Одесчине попав под поезд погиб пограничник, - Госпогранслужба (10 новостей) «Инспектор попал под поезд во время мониторинга линии государственной границы»

Участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда погиб во время мониторинга линии государственной границы.Сегодня в Одесской области во время исполнения служебных обязанностей попал под поезд украинский пограничник. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда. Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по факту гибели военнослужащего назначено судебное расследование.

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Обновлено в 18:42 Инспектор попал под поезд во время мониторинга линии государственной границы.

Обновлено в 19:09 Мужчина трудился участковым отдела пограничной службы Болград-Измаильского погранотряда.