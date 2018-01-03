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Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА (2 новости)

«С 30 декабря по 1 января в Украине было зарегистрировано 5,6 тысяч уголовных правонарушений, что является самым низким показателем за…»

Однако во время выходных дней до органов и подразделений полиции поступило 1817 сообщений о ДТП.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 20:48 С 30 декабря по 1 января в Украине было зарегистрировано 5,6 тысяч уголовных правонарушений, что является самым низким показателем за последние пять лет.
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