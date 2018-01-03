Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА (2 новости) «С 30 декабря по 1 января в Украине было зарегистрировано 5,6 тысяч уголовных правонарушений, что является самым низким показателем за…»