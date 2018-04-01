Во время пасхального богослужения Папа Римский окрестил нигерийского беженца (ФОТО) (24 новости) «Также Папа попросил мира для Сирии»

Папа Римский Франциск в пасхальном обращении пожелал мира Украине. Об этом сообщает "Радио Ватикана", ссылаясь на пасхальное послание "Городу и миру", произнесенное в полдень, 1 апреля, с лоджии базилики Святого Петра.

"Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги на пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - сказал он.

Также Папа попросил мира и для Сирии.

"Сегодня мы просим плодов мира для всего мира, начиная от любимой и окровавленной Сирии, население которой истощено войной, которой не видно конца", - отметил Франциск.

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Он пожелал, чтобы свет Христа просветил совесть политических и военных руководителей, чтобы без промедления положить конец войне и почтить гуманитарное право.

"Плодов примирения выпрашиваем для святой земли, которая также в эти дни изранена конфликтами, которые не щадят безоружных, для Йемена и всего Ближнего Востока, чтобы диалог и взаимное уважение перевесили деления и насилие", – добавил глава Католической церкви.

Кроме того, в своей проповеди он обратился и к тем частям Африканского континента, которые страдают от голода, местных конфликтов и терроризма, призвав не забывать о жертвах войны в Южном Судане, прежде всего, о детях.

"Плодов диалога выпрашиваем для Корейского полуострова, чтобы переговоры, которые продолжаются, способствовали гармонии и примирению региона. Пусть же те, на ком лежит непосредственная ответственность, действуют мудро и благоразумно для содействия добру корейского народа и созидания взаимоотношений доверия в лоне международного сообщества", – сказал Папа.

Обновлено в 18:22 Глава католической церкви Папа Франциск в своем Пасхальном послании "Городу и миру" вознес молитву за мир в Украине.

Обновлено в 18:31 Папа Римский Франциск вспомнил Украину в традиционном Пасхальном послании Urbi et Orbi (Граду и миру) на площади Святого Петра в Риме, сообщает Радио Ватикана.