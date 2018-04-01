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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 18:31
· Апрель
Во время пасхального богослужения Папа Римский окрестил нигерийского беженца (ФОТО)

Во время пасхального богослужения Папа Римский окрестил нигерийского беженца (ФОТО) (24 новости)

«Также Папа попросил мира для Сирии»

Папа Римский Франциск в пасхальном обращении пожелал мира Украине. Об этом сообщает "Радио Ватикана", ссылаясь на пасхальное послание "Городу и миру", произнесенное в полдень, 1 апреля, с лоджии базилики Святого Петра.

"Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги на пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - сказал он.

Также Папа попросил мира и для Сирии.

"Сегодня мы просим плодов мира для всего мира, начиная от любимой и окровавленной Сирии, население которой истощено войной, которой не видно конца", - отметил Франциск.

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Он пожелал, чтобы свет Христа просветил совесть политических и военных руководителей, чтобы без промедления положить конец войне и почтить гуманитарное право.

"Плодов примирения выпрашиваем для святой земли, которая также в эти дни изранена конфликтами, которые не щадят безоружных, для Йемена и всего Ближнего Востока, чтобы диалог и взаимное уважение перевесили деления и насилие", – добавил глава Католической церкви.

Кроме того, в своей проповеди он обратился и к тем частям Африканского континента, которые страдают от голода, местных конфликтов и терроризма, призвав не забывать о жертвах войны в Южном Судане, прежде всего, о детях.

"Плодов диалога выпрашиваем для Корейского полуострова, чтобы переговоры, которые продолжаются, способствовали гармонии и примирению региона. Пусть же те, на ком лежит непосредственная ответственность, действуют мудро и благоразумно для содействия добру корейского народа и созидания взаимоотношений доверия в лоне международного сообщества", – сказал Папа.

Обновлено в 18:22 Глава католической церкви Папа Франциск в своем Пасхальном послании "Городу и миру" вознес молитву за мир в Украине.

Обновлено в 18:31 Папа Римский Франциск вспомнил Украину в традиционном Пасхальном послании Urbi et Orbi (Граду и миру) на площади Святого Петра в Риме, сообщает Радио Ватикана.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во время пасхального богослужения Папа Римский окрестил нигерийского беженца (ФОТО)»
Фото Папа Римский в пасхальном обращении пожелал мира Украине
Фото Папа Римский Франциск пожелал Украине "плодов мира"
Фото Папа Римский в пасхальном обращении пожелал Украине мира
Фото Папа Римский Франциск попросил «плодов мира» для Украины
Фото Папа Римский помолился за мир в Украине
Фото Папа Римский помолился за мир в Украине
Фото Папа Римский пожелал мира Украине
Фото Папа Римский попросил "плодов мира для Украины" в пасхальном обращении
Фото Папа Римский пожелал Украине мира в пасхальном послании
Фото Папа Римский в Пасхальной речи пожелал мира Украине
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Фото Папа Римский в Пасхальной речи призвал к миру в Украине
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