Во второй круг Australian Open вышла уже четвертая украинка

Украинские теннисистки результативно выступили в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".
Отмечается, что впервые в истории турнира во втором круге сыграют сразу четыре представительницы Украины - Леся Цуренкo, Элинa Свитолина, Мартa Костюк и Катеринa Бондаренко.
Таким образом, спортсменки обновили рекорд Украины 8-летней давности. В 2008 году в Мельбурне трое из шести наших девушек выиграли стартовые матчи (Татьяна Перебийнис, Мария Корытцева и Алена Бондаренко).
Отметим, что в одиночном разряде Australian Open после первого круга Украина понесла только одну потерю: продолжить борьбу на турнире не смогла Катерина Козлова.
Обновлено в 13:04 Леся Цуренко стала четвертой украинской теннисисткой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 13:36 Еще ни разу стартовый барьер турнира Australian Open серии Большого Шлема не проходило столько украинских теннисисток.