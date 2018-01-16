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Во второй круг Australian Open вышла уже четвертая украинка (8 новостей) «Во второй раунд турнира впервые вышли сразу 4 украинки»

Украинские теннисистки результативно выступили в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

Отмечается, что впервые в истории турнира во втором круге сыграют сразу четыре представительницы Украины - Леся Цуренкo, Элинa Свитолина, Мартa Костюк и Катеринa Бондаренко.

Таким образом, спортсменки обновили рекорд Украины 8-летней давности. В 2008 году в Мельбурне трое из шести наших девушек выиграли стартовые матчи (Татьяна Перебийнис, Мария Корытцева и Алена Бондаренко).

Отметим, что в одиночном разряде Australian Open после первого круга Украина понесла только одну потерю: продолжить борьбу на турнире не смогла Катерина Козлова.

Украинский теннисист успешно стартовал на Australian Open: опубликовано…

Обновлено в 13:04 Леся Цуренко стала четвертой украинской теннисисткой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

Обновлено в 13:36 Еще ни разу стартовый барьер турнира Australian Open серии Большого Шлема не проходило столько украинских теннисисток.