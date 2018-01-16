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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:36
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Во второй круг Australian Open вышла уже четвертая украинка

Во второй круг Australian Open вышла уже четвертая украинка (8 новостей)

«Во второй раунд турнира впервые вышли сразу 4 украинки»

Украинские теннисистки результативно выступили в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

Отмечается, что впервые в истории турнира во втором круге сыграют сразу четыре представительницы Украины - Леся Цуренкo, Элинa Свитолина, Мартa Костюк и Катеринa Бондаренко.

Таким образом, спортсменки обновили рекорд Украины 8-летней давности. В 2008 году в Мельбурне трое из шести наших девушек выиграли стартовые матчи (Татьяна Перебийнис, Мария Корытцева и Алена Бондаренко).

Отметим, что в одиночном разряде Australian Open после первого круга Украина понесла только одну потерю: продолжить борьбу на турнире не смогла Катерина Козлова.

Украинский теннисист успешно стартовал на Australian Open: опубликовано…
Украинский теннисист успешно стартовал на Australian Open: опубликовано…

Обновлено в 13:04 Леся Цуренко стала четвертой украинской теннисисткой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

Обновлено в 13:36 Еще ни разу стартовый барьер турнира Australian Open серии Большого Шлема не проходило столько украинских теннисисток.

ФОТО К НОВОСТИ: «Во второй круг Australian Open вышла уже четвертая украинка»
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Канал 112 Канал 112  ·  16.01.18, 10:07 Украинская теннисистка Леся Цуренко играла против Натальи Вихлянцевой из России в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Украинка и россиянка выдали хороший матч, обменявшись победными сетами.…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.01.18, 10:10 Леся Цуренко выиграла на старте Открытого чемпионата Австралии и стала четвертой украинкой, которая вышла во второй раунд турнира
ТСН ТСН  ·  16.01.18, 10:44 Во второй раунд турнира впервые вышли сразу 4 украинки.
MIGnews MIGnews  ·  16.01.18, 12:15 Впервые в истории турнира во втором круге сыграют сразу четыре представительницы Украины - Леся Цуренкo, Элинa Свитолина, Мартa Костюк и Катеринa Бондаренко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 12:24 Леся Цуренко стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии-2018. Сегодня в трех сетах украинка обыграла Наталью Вихлянцеву из России.
Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 13:04 Леся Цуренко стала четвертой украинской теннисисткой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.01.18, 13:36 Еще ни разу стартовый барьер турнира Australian Open серии Большого Шлема не проходило столько украинских теннисисток.
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