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Происшествия
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 23:09
· Пресс-секретарь · Мобильная связь
Vodafone не поедет ремонтировать мобильную связь в ОРДО без гарантий безопасности

Vodafone не поедет ремонтировать мобильную связь в ОРДО без гарантий безопасности (9 новостей)

«Захваченная боевиками "ДНР" территория уже почти две недели без мобильной связи»

Компания "Vodafone-Украина" не может проверить отремонтировать свое оборуд без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.

Обновлено в 22:38 Она также подчеркнула, что, если “Vodafone” и получит официальное разрешение на въезд на неподконтрольную территорию, компания не будет никого посылать туда без гарантий безопасности.

Обновлено в 23:09 Также пресс-секретарь отметила, что в случае получения официального разрешения на въезд на оккупированную территорию, компания никого туда не будет посылать без гарантий безопасности.

ФОТО К НОВОСТИ: «Vodafone не поедет ремонтировать мобильную связь в ОРДО без гарантий безопасности»
Фото Vodafone отказывается налаживать связь в ОРДО без гарантий безопасности
Фото Без гарантий безопасности Vodafone не поедет ремонтировать мобильную связь в ОРДО
Фото Vodafone не будет чинить связь в ДНР без гарантий безопасности
Фото Vodafone отказывается ремонтировать связь на оккупированной Донетчине без гарантий безопасности
Фото Ремонтировать оборудование на оккупированном Донбассе Vodafone не будет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  24.01.18, 20:29 Мобильный оператор "Vodafone-Украина" не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.
Униан Униан  ·  24.01.18, 21:03 Пресс-секретарь компании отметила, действующее законодательство запрещает вести любую хозяйственную деятельность на неподконтрольной территории.
Фокус Фокус  ·  24.01.18, 21:11 Мобильный оператор "Vodafone-Украина" не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявила начальник отдела…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.01.18, 21:15 Компания Vodafone-Украина не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявила начальник отдела по связям с…
ТСН ТСН  ·  24.01.18, 21:54 Захваченная боевиками "ДНР" территория уже почти две недели без мобильной связи.
УНН УНН  ·  24.01.18, 22:38 “Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство запрещает…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.01.18, 23:09 Компания "Vodafone-Украина" в ближайшее время не будет ремонтировать свое оборудование на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщила начальник отдела связей с общественностью компании…
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