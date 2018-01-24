Vodafone не поедет ремонтировать мобильную связь в ОРДО без гарантий безопасности (9 новостей) «Захваченная боевиками "ДНР" территория уже почти две недели без мобильной связи»

Компания "Vodafone-Украина" не может проверить отремонтировать свое оборуд без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области.

Обновлено в 22:38 Она также подчеркнула, что, если “Vodafone” и получит официальное разрешение на въезд на неподконтрольную территорию, компания не будет никого посылать туда без гарантий безопасности.

Обновлено в 23:09 Также пресс-секретарь отметила, что в случае получения официального разрешения на въезд на оккупированную территорию, компания никого туда не будет посылать без гарантий безопасности.