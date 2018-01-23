Волкер проведет встречу с Сурковым 26 января (5 новостей) «Перед запланированной на этой неделе встрече с Сурковым Волкер прилетел в Киев. »

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков встретятся в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе пресс-конференции в понедельник, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"В ближайшие дни специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом мы сможем использовать в том числе и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены и со стороны США, и со стороны ЕС, и со стороны всей "Большой семерки". Конечно, нам очень важно, чтобы такие санкции укреплялись и относительно оккупированного Крыма", - сказал Климкин.

По данным "Коммерсанта", такая встреча может состояться 26 января.