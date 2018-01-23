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Волкер проведет встречу с Сурковым 26 января

Волкер проведет встречу с Сурковым 26 января (5 новостей)

«Перед запланированной на этой неделе встрече с Сурковым Волкер прилетел в Киев.  »

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков встретятся в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе пресс-конференции в понедельник, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"В ближайшие дни специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом мы сможем использовать в том числе и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены и со стороны США, и со стороны ЕС, и со стороны всей "Большой семерки". Конечно, нам очень важно, чтобы такие санкции укреплялись и относительно оккупированного Крыма", - сказал Климкин.

По данным "Коммерсанта", такая встреча может состояться 26 января.

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер проведет встречу с Сурковым 26 января»
Фото Климкин анонсировал встречу Волкера с Сурковым в ближайшее время
Фото Волкер и Сурков встретятся в Дубае 26 января
Фото Климкин встретился в Париже с Тиллерсоном
Фото Волкер проведет встречу с Сурковым 26 января
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.01.18, 18:00 Перед запланированной на этой неделе встрече с Сурковым Волкер прилетел в Киев.  
УРА-Информ УРА-Информ  ·  23.01.18, 22:15 Встреча должна состоятся в Дубае. Об этом во вторник, 23 января в комментарии "Голосу Америки" сообщил сам Волкер.
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