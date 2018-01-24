Волкер с нетерпением ждет встречи с Сурковым, но настроен не слишком оптимистично

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен провести очередной раунд переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым, чтобы обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение пленных.
Обновлено в 00:27 Встреча Волкера с Сурковым должна состояться 25 января.
Обновлено в 03:09 По его словам, Россия должна решиться на отвод своих сил с востока Украины, а подконтрольные ей группировки боевиков должны быть расформированы. Волкер также настаивает на введении в регион миротворческих сил ООН.