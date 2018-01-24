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Политика
Апостроф Апостроф · · Обновлено в 03:09
Волкер с нетерпением ждет встречи с Сурковым, но настроен не слишком оптимистично

Волкер с нетерпением ждет встречи с Сурковым, но настроен не слишком оптимистично (11 новостей)

«Он поднимет два важных вопроса»

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер намерен провести очередной раунд переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым, чтобы обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение пленных.

Обновлено в 00:27 Встреча Волкера с Сурковым должна состояться 25 января.

Обновлено в 03:09 По его словам, Россия должна решиться на отвод своих сил с востока Украины, а подконтрольные ей группировки боевиков должны быть расформированы. Волкер также настаивает на введении в регион миротворческих сил ООН.

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер с нетерпением ждет встречи с Сурковым, но настроен не слишком оптимистично»
Фото Волкер с нетерпением ждет встречи с Сурковым, но настроен не слишком оптимистично
Фото Встреча с Сурковым: Волкер раскрыл свои планы
Фото Волкер рассказал, о чем будет говорить с Сурковым
Фото Курт Волкер обсудит освобождение пленных с помощником Путина Сурковым
Фото Пленные и отвод подконтрольных РФ сил на Донбассе: Волкер рассказал, о чем будет говорить с Сурковым
Фото Волкер о предстоящей встрече с Сурковым в Дубае: Не думаю, что мы договоримся
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Украинская правда Украинская правда  ·  24.01.18, 22:24 Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что собирается обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение заложников с помощником президента РФ…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.01.18, 22:24 Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что с нетерпением ждет запланированной на конец текущей недели встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, отметив при этом, что контакты…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.01.18, 23:03 Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что с нетерпением ждет запланированной на конец текущей недели встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, отметив при этом, что контакты…
Обозреватель Обозреватель  ·  24.01.18, 23:09 Он поднимет два важных вопроса
Сегодня Сегодня  ·  24.01.18, 23:33 По его словам, еще одним среди прочих вопросов обсуждения с Сурковым станет освобождение заложников. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что собирается обсудить…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.01.18, 23:37 Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о намерении обсудить с помощником президента России Владиславом Сурковым отвод подконтрольных сил РФ…
Униан Униан  ·  25.01.18, 00:27 Встреча Волкера с Сурковым должна состояться 25 января.
Гордон Гордон  ·  25.01.18, 03:09 Россия должна решиться на отвод своих сил с Донбасса, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, анонсируя повестку переговоров с помощником президента РФ Владиславом…
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