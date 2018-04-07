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Политика
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 19:12
· Сепаратизм · Боевики · Наблюдатели
Волкер требует у РФ и сепаратистов прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ

Волкер требует у РФ и сепаратистов прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ (17 новостей)

«Он рассказал, что должна сделать страна и террористы на Донбассе»

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблудателям ОБСЕ.

Обновлено в 19:05 Ранее сегодня сообщалось, что боевики попытались отправить через линию фронта в Донбассе начиненный взрывчаткой беспилотник, вероятно, для совершения теракта против мирных жителей.

Обновлено в 19:12 Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер обратился к России и пророссийским боевикам с требованием прекратить провокации и перейти к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер требует у РФ и сепаратистов прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ»
Фото Волкер требует от России и боевиков прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ
Фото Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ
Фото Волкер требует от России и боевиков прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ
Фото Волкер потребовал от России перестать запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Фото Запугивание наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: появилась реакция Волкера
Фото Волкер потребовал от России прекратить запугивать ОБСЕ
Фото "Прекратить запугивать": Волкер сделал жесткое предупреждение РФ
Фото Волкер потребовал, чтобы боевики прекратили запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
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Европейская правда Европейская правда  ·  07.04.18, 17:17 Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблудателям ОБСЕ.
Униан Униан  ·  07.04.18, 17:49 Таким образом он отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 17:51 Таким образом Курт Волкер отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец.
Depo.ua Depo.ua  ·  07.04.18, 18:07 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на " Украинскую правду ". В частности, специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 18:09 Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер потребовал у России и поддерживаемых ею боевиков прекратить угрозы наблюдателям ОБСЕ. Об этом он написал в своем Twitter. "Россия…
УНН УНН  ·  07.04.18, 18:10 Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер призвал РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы в сторону специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об…
Гордон Гордон  ·  07.04.18, 18:11 России следует выполнять подписанные ею Минские соглашения, отметил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.России и ее силам на Донбассе следует прекратить запугивание наблюдателей…
Главред Главред  ·  07.04.18, 18:14 РФ должна начать выполнять Минские договоренности, заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.04.18, 18:17 Россия и подконтрольные ей сепаратисты должна прекратить запугивать сотрудников миссии ОБСЕ. Об этом в субботу, 7 апреля, заявил Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  07.04.18, 18:35 Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблюдателям ОБСЕ.
Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 18:40 Он рассказал, что должна сделать страна и террористы на Донбассе
Новое Время Новое Время  ·  07.04.18, 18:47 Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы в сторону наблюдателей ОБСЕ.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.04.18, 18:47 Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер потребовал у России и поддерживаемых ею боевиков прекратить угрозы наблюдателям ОБСЕ.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.04.18, 19:05 Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует от России и боевиков Донбасса, которых она поддерживает, прекратить запугивания и угрозы наблюдателям ОБСЕ. Об этом он…
Апостроф Апостроф  ·  07.04.18, 19:12 Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер обратился к России и пророссийским боевикам с требованием прекратить провокации и перейти к реализации Минских…
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