Волкер требует у РФ и сепаратистов прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ (17 новостей) «Он рассказал, что должна сделать страна и террористы на Донбассе»

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблудателям ОБСЕ.

Обновлено в 19:05 Ранее сегодня сообщалось, что боевики попытались отправить через линию фронта в Донбассе начиненный взрывчаткой беспилотник, вероятно, для совершения теракта против мирных жителей.

Обновлено в 19:12 Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер обратился к России и пророссийским боевикам с требованием прекратить провокации и перейти к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.