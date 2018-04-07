Волкер требует у РФ и сепаратистов прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблудателям ОБСЕ.
Обновлено в 19:05 Ранее сегодня сообщалось, что боевики попытались отправить через линию фронта в Донбассе начиненный взрывчаткой беспилотник, вероятно, для совершения теракта против мирных жителей.
Обновлено в 19:12 Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер обратился к России и пророссийским боевикам с требованием прекратить провокации и перейти к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.