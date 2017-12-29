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Политика
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 01:55
· Долг · Аннексированный Крым · Перспектива
Волкер заверил, что США не признают незоконну аннексию Крыма Россией

Волкер заверил, что США не признают незоконну аннексию Крыма Россией (8 новостей)

«Снятие ограничений уравняло Украину с другими государствами, с которыми США сотрудничают в оборонной сфере»

У РФ и мирового сообщества еще долго будут разногласия в вопросе принадлежности Крыма. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. «По Крыму, я думаю, у нас еще долго будут разногласия. ...

Обновлено в 21:58 Снятие ограничений уравняло Украину с другими государствами, с которыми США сотрудничают в оборонной сфере.

Обновлено в 01:55 Администрация 44-го президента США Барака Обамы фактически заблокировала поставки летальных вооружений в Украину Кроме того, как сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, решение действующего президента Дональда Трампа фактически сняло это ограничение. «Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США», — заявил американский дипломат. По его словам, ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Волкер заверил, что США не признают незоконну аннексию Крыма Россией»
Фото Волкер заверил, что США не признают незоконну аннексию Крыма Россией
Фото Волкер заверил, что администрация Трампа приняла решение о продаже летального оружия Украине
Фото Волкер назвал виновного в блокировании поставки летального оружия США в Украину
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  29.12.17, 17:17 Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что США не признают захвата Крыма Россией.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  29.12.17, 17:40 Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что на переговорах с Россией про Крым говорят реже, чем про Донбасс, поскольку там "не ведутся активные военные действия"
Униан Униан  ·  29.12.17, 18:21 Волкер отметил, что США хотят видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан Украины независимо от национальности, этнической принадлежности…
Главред Главред  ·  29.12.17, 20:40 Волкер заявил, что администрация Трампа сняла ограничения на поставки Украине оружия, введенные администрацией экс-президента Обамы.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  29.12.17, 21:49 Решение США о поставках Украине летального оружия фактически стало снятием ограничения, которое было введено предыдущим американским президентом Бараком Обамой.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.17, 21:58 Снятие ограничений уравняло Украину с другими государствами, с которыми США сотрудничают в оборонной сфере.
Politeka Politeka  ·  30.12.17, 01:55 Администрация 44-го президента США Барака Обамы фактически заблокировала поставки летальных вооружений в Украину Кроме того, как сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине…
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