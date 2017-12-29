Волкер заверил, что США не признают незоконну аннексию Крыма Россией (8 новостей) «Снятие ограничений уравняло Украину с другими государствами, с которыми США сотрудничают в оборонной сфере»

У РФ и мирового сообщества еще долго будут разногласия в вопросе принадлежности Крыма. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. «По Крыму, я думаю, у нас еще долго будут разногласия. ...

Обновлено в 21:58 Снятие ограничений уравняло Украину с другими государствами, с которыми США сотрудничают в оборонной сфере.

Обновлено в 01:55 Администрация 44-го президента США Барака Обамы фактически заблокировала поставки летальных вооружений в Украину Кроме того, как сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, решение действующего президента Дональда Трампа фактически сняло это ограничение. «Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США», — заявил американский дипломат. По его словам, ... Источник: Политека.