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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:41
· Видео · Япония · Война
Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой

Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой (7 новостей и 1 видео)

«Морпехи обучены противодействовать захватчикам, занимающим японские острова вдоль края Восточно-Китайского моря»

Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая.

Как сообщает Reuters, подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю.

"Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью", - заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

Ранее сообщалось, что Япония даст Нацполиции Украины оборудование цифровой радиосвязи.

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Обновлено в 15:22 Спасатели уточнили, что на Броварском проспекте возле селица Быковня в лесу были найдены артиллерийские снаряды Д-152мм и Д-122мм, а также 23 снаряда Д-76 мм и один взрыватель.

Обновлено в 15:41 Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая. Как сообщает Reuters, подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю. «Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью», — заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

ФОТО К НОВОСТИ: «Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой»
Фото Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой
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Новое Время Новое Время  ·  07.04.18, 12:47 В районе Броварского проспекта Киева в лесу неподалеку от села Быкивня обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.04.18, 12:58 В районе Броварского проспекта Киева в лесу неподалеку от села Быковня обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 13:38 Морпехи обучены противодействовать захватчикам, занимающим японские острова вдоль края Восточно-Китайского моря.
Униан Униан  ·  07.04.18, 15:15 Морпехи обучены противодействовать захватчикам, занимающим японские острова вдоль края Восточно-Китайского моря.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 15:22 В Деснянском районе Киева было обнаружено и уничтожено 27 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ  ГосЧС Украины в Киеве. Спасатели уточнили, что на Броварском проспекте…
Капитал Капитал  ·  07.04.18, 15:41 Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая.…
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