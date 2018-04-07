Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой

Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая.
Как сообщает Reuters, подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю.
"Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью", - заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.
Ранее сообщалось, что Япония даст Нацполиции Украины оборудование цифровой радиосвязи.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Обновлено в 15:22 Спасатели уточнили, что на Броварском проспекте возле селица Быковня в лесу были найдены артиллерийские снаряды Д-152мм и Д-122мм, а также 23 снаряда Д-76 мм и один взрыватель.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих ранены
Обновлено в 15:41 Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая. Как сообщает Reuters, подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю. «Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью», — заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.