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Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой (7 новостей и 1 видео) «Морпехи обучены противодействовать захватчикам, занимающим японские острова вдоль края Восточно-Китайского моря»

Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая.

Как сообщает Reuters, подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю.

"Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью", - заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

Ранее сообщалось, что Япония даст Нацполиции Украины оборудование цифровой радиосвязи.

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Обновлено в 15:22 Спасатели уточнили, что на Броварском проспекте возле селица Быковня в лесу были найдены артиллерийские снаряды Д-152мм и Д-122мм, а также 23 снаряда Д-76 мм и один взрыватель.

Обновлено в 15:41 Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая. Как сообщает Reuters, подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю. «Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью», — заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.