Возле посольства Украины в Греции подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения - МИД (6 новостей) «В ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции»

В ночь с 19 на 20 января группа неизвестных лиц поджгла частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции. Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в эфире "112 Украина".

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - отметила Беца.

На место происшествия были немедленно вызваны бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

Также она сказала, что в ближайшее время глава МИД Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

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Спикер добавила, что в результате противоправных действий никто не пострадал.

Обновлено в 14:42 Также она заявила, что в ближайшее время глава украинского ведомства Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

Обновлено в 15:44 Годовщина создания Автономной Республики Крым.