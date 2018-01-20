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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:44
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Возле посольства Украины в Греции подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения - МИД

Возле посольства Украины в Греции подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения - МИД (6 новостей)

«В ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции»

В ночь с 19 на 20 января группа неизвестных лиц поджгла частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции. Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в эфире "112 Украина".

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - отметила Беца.

На место происшествия были немедленно вызваны бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

Также она сказала, что в ближайшее время глава МИД Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

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Спикер добавила, что в результате противоправных действий никто не пострадал.

Обновлено в 14:42 Также она заявила, что в ближайшее время глава украинского ведомства Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

Обновлено в 15:44 Годовщина создания Автономной Республики Крым.

ФОТО К НОВОСТИ: «Возле посольства Украины в Греции подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения - МИД»
Фото Возле посольства Украины в Греции подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения - МИД
Фото Возле украинского посольства в Греции подожгли автомобили сотрудников учреждения
Фото В Греции возле посольства Украины подожгли автомобили его сотрудников
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 13:43 С 19 на 20 января группой неизвестных лиц был осуществлен поджог частных автомобилей сотрудников посольства Украины в Греции.
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.01.18, 15:44 В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 15:00 – посольство Украины в Афинах забросали "коктейлями Молотова". Трамп не будет праздновать годовщину со дня инаугурации из-за "шатдауна" в США. Также…
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