Возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба.

Об этом сообщил сотрудник компании Вадим Лаврусик в Twitter.

Кто и для чего открыл огонь неизвестно. Лаврусик услышал выстрелы со своего рабочего места и увидел людей, которые убегали.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами ", - написал он.

Стрельба в Харькове: есть погибший

Позже Вадим Лаврусик написал, что находится в безопасности, его эвакуировали из помещения штаб-квартиры.

Вночь с 31 марта на 1 апреля в Ивано-Франковском ночном клубе "Эльдорадо" произошла массовая стрельба. По словам очевидцев, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении клуба.

Обновлено в 00:55 В офисе шерифа округа Сан-Матео сообщили, что рассматривает ситуацию как "активный инцидент со стрелком", но отказались предоставить более подробную информацию.

Обновлено в 00:59 Американское издание CNN сообщает, что идентифицирована женщина, которая устроила стрельбу в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США).