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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 00:59
· Стрельба · Штаб-квартира · Калифорния · YouTube
Возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба

Возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба (22 новости и 1 видео)

«В здании проведена эвакуация»

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба.

Об этом сообщил сотрудник компании Вадим Лаврусик в Twitter.

Кто и для чего открыл огонь неизвестно. Лаврусик услышал выстрелы со своего рабочего места и увидел людей, которые убегали.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами ", - написал он.

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Позже Вадим Лаврусик написал, что находится в безопасности, его эвакуировали из помещения штаб-квартиры.

Вночь с 31 марта на 1 апреля в Ивано-Франковском ночном клубе "Эльдорадо" произошла массовая стрельба. По словам очевидцев, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении клуба.

Обновлено в 00:55 В офисе шерифа округа Сан-Матео сообщили, что рассматривает ситуацию как "активный инцидент со стрелком", но отказались предоставить более подробную информацию.

Обновлено в 00:59 Американское издание CNN сообщает, что идентифицирована женщина, которая устроила стрельбу в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США).

ФОТО К НОВОСТИ: «Возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба»
Фото В США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба
Фото В штаб-квартире YouTube произошла стрельба - СМИ
Фото В штаб-квартире YouTube в США произошла стрельба
Фото Возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба
Фото Сотрудник YouTube сообщил о стрельбе в штаб-квартире компании
Фото Стрельба в штаб-квартире Youtube: 5 человек ранены
Фото В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба
Фото В штаб-квартире YouTube произошла стрельба, погибли два человека
Фото Стрельбу в штаб-квартире Youtube устроила женщина, она погибла
Фото В штаб-квартире YouTube открыли стрельбу: люди массово выбегают из здания, видео
Фото Стрельба в штаб-квартире YouTube: в больницы поступают пострадавшие
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Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 23:22 Во вторник, 3 апреля, в полицию поступило сообщение о стрельбе возле штаб-квартиры компании YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США).
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.04.18, 23:22 В штабе-квартире компании YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Инцидент произошел в городе Сан-Бруно в штате Калифорния (США), где расположена штаб-квартира компании.Новость дополняется...
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 23:25 D здание главного офиса компании проник человек с оружием
Гордон Гордон  ·  03.04.18, 23:38 Неизвестный проник с оружием в главный офис компании YouTube в американском Сан-Бруно, сообщает CBS.Подробности позже...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 23:39 В полиции США сообщают о стрельбе в штаб-квартире видеосервиса YouTube, которая располагается в городе Сан-Бруно в Калифорнии. Также о стрельбе сообщается в многочисленных сообщениях пользователей твиттер.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.04.18, 23:43 В калифорнийском офисе интернет-гиганта неизвестные открыли стрельбу, в помещении началась паника.
Униан Униан  ·  03.04.18, 23:45 О стрельбе в здании штаб-квартиры сообщили также сотрудники YouTube.
Факты Факты  ·  03.04.18, 23:55 В здании проведена эвакуация
Facenews Facenews  ·  04.04.18, 00:00 Сотрудник компании Youtube Валим Лаврусик сообщил в Twitter, что в штаб квартире компании произошла стрельба."Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел,…
Facenews Facenews  ·  04.04.18, 00:10 Очевидцы сообщают о людях, выбегающих из штаб-квартиры YouTube в Сан-Бруно с поднятыми руками, и полицейских со щитами. Поступает информация о возможной стрельбе в здании.Наряды полиции прибыли во вторник,…
Канал 112 Канал 112  ·  04.04.18, 00:12 В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (Калифорния) произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения.  "Источник в правоохранительных органах подтвердил репортеру, что…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 00:15 Стрельба произошла в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.04.18, 00:21 В штаб-квартире компании Youtube в калифорнийском городе Сан-Бруно днем 3 апреля произошла стрельба. Как пишут местные СМИ, в офис проник человек с оружием.Издание ABC пишет, что, по предварительной информации,…
Апостроф Апостроф  ·  04.04.18, 00:22 Во вторник, 3 апреля, в штабе-квартире компании YouTube в городе Сан-Бруно в штате Калифорния (США) произошла стрельба.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.04.18, 00:24 В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, сообщила полиция Сан-Бруно. Также о перестрелке в офисе компании рассказали ее сотрудники. "Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего…
Фокус Фокус  ·  04.04.18, 00:41 В главном офисе YouTube, который находится в Сан-Бруно, штат Калифорния, произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, еще около пяти были ранены, сообщает издание Bloomberg.…
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 00:42 Несколько человек получили ранения.
Politeka Politeka  ·  04.04.18, 00:48 Работники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии «Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут…
РБК Украина РБК Украина  ·  04.04.18, 00:55 В США полиция занимается инцидентом со стрельбой в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния), сотрудников компании эвакуировали из здания, в больницы поступают потерпевшие. Об этом сообщает…
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 00:59 Американское издание CNN сообщает, что идентифицирована женщина, которая устроила стрельбу в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США).
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