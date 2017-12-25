Впервые после объявления перемирия день в АТО прошел без нарушения режима прекращения огня (10 новостей и 1 видео) «Вечером, 25 декабря, в штабе АТО сообщили о срыве новогодне-рождественского перемирия боевиками на Донбассе»

В штабе АТО отметили, что подразделения ВСУ обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня и строго придерживаются Минских договоренностей.Впервые после начала новогодне-рождественского перемирия день в зоне антитеррористической операции прошел без нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", говорится в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ВСУ обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня и строго придерживаются Минских договоренностей.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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20 декабря на переговорах в Минске была достигнута договоренность прекратить огонь в зоне конфликта на Донбассе с 00.00 23 декабря в связи с новогодними праздниками.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в 2017 году зафиксировала почти 400 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе.

Обновлено в 23:24 Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Обновлено в 23:28